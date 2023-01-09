ما سر البلدة الأسترالية التي سيتوافد إليها 40 ألف أسترالي هذا العام؟

النقاط الرئيسية من المتوقع أن تشهد أستراليا حدثاً فلكياً نادراً بدأ يتشكل منذ مئات السنين ويشهده حوالي 40,000 زائر سيتوافدون على بلدة في غرب أستراليا

سيحدث كسوف كلي للشمس هناك في تمام الساعة 11.27 صباحاً يوم 20 نيسان/أبريل، ويُطلق عليه اسم "كسوف نينغالو"

تحدث هذه الظاهرة في أي جزء من الأرض كل 400 عام تقريباً.

قد تكون Exmouth اسماً مألوفاً لبعض السياح بفضل الهجرة الشهيرة لأسماك قرش الحوت على Ningaloo Reef خلال منتصف العام، ولكن هناك حدث أكثر أهمية سيجذب إليها أنظار الأستراليين في عام 2023.





من المتوقع أن تشهد أستراليا حدثاً فلكياً نادراً بدأ يتشكل منذ مئات السنين ويشهده حوالي 40,000 زائر سيتوافدون على بلدة في غرب أستراليا يبلغ عدد سكانها 2,500 شخص فقط وتقع في منتصف الطريق تقريباً بين بيرث وبروم والمناطق المحيطة بها.





سيحدث كسوف كلي للشمس هناك في تمام الساعة 11.27 صباحاً يوم 20 نيسان/أبريل، ويُطلق عليه اسم "كسوف نينغالو".



ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، مما يحجب الشمس تماماً. وسوف يخلق مسار القمر ظلاً بعرض 40 كيلومتراً.





وتحدث هذه الظاهرة في أي جزء من الأرض كل 400 عام تقريباً.



على الرغم من وجود كسوف واحد على الأقل للشمس يمكن مشاهدته من الأرض كل عام، فإن المنطقة التي يمكن رؤيته منها تكون صغيرة جداً، ونظراً لأن ثلثي الكوكب مغطى بالمياه، فلا يمكن مشاهدته دائماً من اليابسة.





سوف يدوم الكسوف في Exmouth لمدة 62 ثانية، إلا أن سحره يعيش في ذاكرة من يشاهدونه لمدة طويلة.





ويقول أحد هواة مشاهدة الظواهر الفلكية: "يبدأ لون السماء بالتغير وتبدأ الطيور في التصرف بشكل غريب. بعد ذلك، يمكن رؤية ظل القمر يتحرك بسرعة عبر الأرض".





"يمكنكم في الواقع رؤيته عن بُعد، وأحياناً ينتج عنه تأثيرات مذهلة."





ويمكن أن تغلب على الناس مشاعر الخوف أثناء الكسوف.





في كولومبيا، يقال إن الناس يختبئون تحت الأسرة. أما في الهند، فيرفض الناس ركوب الطائرات أو وسائل النقل العام. وفي تشيلي، قالت امرأة حامل إن عائلتها طلبت منها البقاء في المنزل أثناء الكسوف حتى لا تجلب سوء الحظ لطفلها الذي لم يولد بعد.



Kryss Katsiavriades (wearing red) saw his first total eclipse in Java in 1983. Source: Supplied / krysstal.com

ماذا سترى بقية أستراليا والعالم؟

الجزء الآخر الوحيد من أستراليا الذي سيشهد الكسوف الكلي للشمس في نيسان/أبريل سيكون جزيرة بارو، قبالة ساحل بيلبارا في غرب أستراليا.





سيكون الكسوف الكلي للشمس مرئياً أيضاً في الأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية ومقاطعة بابوا وجزيرة دامار في إندونيسيا.





كذلك ستتمكن أجزاء أخرى من أستراليا، بالإضافة إلى العديد من دول جزر المحيط الهادئ وإندونيسيا والفلبين، من رؤية كسوف الشمس "الهجين"، حيث يمر القمر بين الأرض والشمس ليحجب حوالي 70% من الشمس.



كيف تشاهدون الكسوف بأمان؟

تنصح وكالة الحماية من الإشعاع والأمان النووي الأسترالية (ARPANSA) بعدم النظر مباشرة إلى الشمس أبداً، كما تقول إنه من الخطر النظر إلى كسوف كلي أو جزئي بالعين المجردة.





ويُنصح باستخدام نظارات خاصة لمشاهدة الكسوف.





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