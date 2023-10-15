مظاهرات في أنحاء أستراليا دعماً لفلسطين ومناشدات لرفع الحصار عن غزة

Key Points تظاهرات جماهيرية في أستراليا دعمًا لفلسطين

انتقاد للدعم الدولي لإسرائيل

تضامن مع فلسطين والدعوة لرفع الحصار عن غزة ووقف العنف والفصل العنصري

تجمع المحتجون في أنحاء أستراليا تنديداً بـ “النفاق" الذي يُظهره بعض زعماء العالم من خلال دعمهم لإسرائيل.





ورغم التحذيرات الصادرة من السلطات، تجمع حوالي 5000 شخص بشكل سلمي في هايد بارك بسيدني يوم الأحد، ليعبِّروا عن استنكارهم للغارات الإسرائيلية على غزة.





وقد شهدت الفعالية تواجد امني مكثف بوجود قوات الشرطة من مكافحة الشغب ووحدات الخيالة بالإضافة إلى كلاب الشرطة.



People participate in a Pro-Palestine demonstration in Melbourne, Sunday, October 15, 2023. Several marches for Palestine are planned around Australia, with NSW authorities flagging the use of "extraordinary powers". (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE Ghanemia Sultan holds a sign during a Pro-Palestine demonstration in Sydney, Sunday, October 15, 2023. Several marches for Palestine are planned around Australia, with NSW authorities flagging the use of "extraordinary powers". (AAP Image/Steven Saphore) NO ARCHIVING Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE لم تكن سيدني التجمع الوحيد إذ تجمع آلاف آخرون في ملبورن وأديلايد، ومسيرات جماهيرية في بريسبان وبيرث. انتشرت لافتات المتظاهرين التي تنادي بضرورة رفع الحصار عن غزة ووقف إطلاق النار وإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي.



اقرأ المزيد مقتل صحافي من رويترز وإصابة ستة إعلاميين آخرين بينهم مصوران لفرانس برس في جنوب لبنان

People participate in a Pro-Palestine demonstration in Melbourne, Sunday, October 15, 2023. Several marches for Palestine are planned around Australia, with NSW authorities flagging the use of "extraordinary powers". (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE وأعربت السيناتور مهرين فاروقي عن حزب الخضر عن اعتقادها بأن هذه الهجمات الإسرائيلية والحصار المستمر لغزة تشكلان "جرائم حرب".





وأضافت أنها تعلم تمامًا بالعواقب الوخيمة لقول "الحقيقة"، ولكن ذلك لن يثنيها عن الوقوف بثبات ونقل "الحقيقة" كما هي.



