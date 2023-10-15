مظاهرات في أنحاء أستراليا دعماً لفلسطين ومناشدات لرفع الحصار عن غزة

شهدت شوارع أستراليا يومًا استثنائيًا حيث احتشد آلاف الأستراليين من أجل التعبير عن دعمهم الكبير لفلسطين.

PRO PALESTINE PROTEST MELBOURNE

People participate in a Pro-Palestine demonstration in Melbourne, Sunday, October 15, 2023. Several marches for Palestine are planned around Australia, with NSW authorities flagging the use of "extraordinary powers". (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

Key Points
  • تظاهرات جماهيرية في أستراليا دعمًا لفلسطين
  • انتقاد للدعم الدولي لإسرائيل
  • تضامن مع فلسطين والدعوة لرفع الحصار عن غزة ووقف العنف والفصل العنصري
تجمع المحتجون في أنحاء أستراليا تنديداً بـ “النفاق" الذي يُظهره بعض زعماء العالم من خلال دعمهم لإسرائيل.

ورغم التحذيرات الصادرة من السلطات، تجمع حوالي 5000 شخص بشكل سلمي في هايد بارك بسيدني يوم الأحد، ليعبِّروا عن استنكارهم للغارات الإسرائيلية على غزة.

وقد شهدت الفعالية تواجد امني مكثف بوجود قوات الشرطة من مكافحة الشغب ووحدات الخيالة بالإضافة إلى كلاب الشرطة.
PRO PALESTINE PROTEST MELBOURNE
People participate in a Pro-Palestine demonstration in Melbourne, Sunday, October 15, 2023. Several marches for Palestine are planned around Australia, with NSW authorities flagging the use of "extraordinary powers". (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE
PRO PALESTINE PROTEST SYDNEY
Ghanemia Sultan holds a sign during a Pro-Palestine demonstration in Sydney, Sunday, October 15, 2023. Several marches for Palestine are planned around Australia, with NSW authorities flagging the use of "extraordinary powers". (AAP Image/Steven Saphore) NO ARCHIVING Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE
لم تكن سيدني التجمع الوحيد إذ تجمع آلاف آخرون في ملبورن وأديلايد، ومسيرات جماهيرية في بريسبان وبيرث. انتشرت لافتات المتظاهرين التي تنادي بضرورة رفع الحصار عن غزة ووقف إطلاق النار وإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي.
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PRO PALESTINE PROTEST MELBOURNE
People participate in a Pro-Palestine demonstration in Melbourne, Sunday, October 15, 2023. Several marches for Palestine are planned around Australia, with NSW authorities flagging the use of "extraordinary powers". (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE
وأعربت السيناتور مهرين فاروقي عن حزب الخضر عن اعتقادها بأن هذه الهجمات الإسرائيلية والحصار المستمر لغزة تشكلان "جرائم حرب".

وأضافت أنها تعلم تمامًا بالعواقب الوخيمة لقول "الحقيقة"، ولكن ذلك لن يثنيها عن الوقوف بثبات ونقل "الحقيقة" كما هي.

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نشر في: 15/10/2023 4:03pm
آخر تحديث: 15/10/2023 4:06pm
By AAP-SBS
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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