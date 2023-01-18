عاجل: طائرة تابعة لشركة كوانتاس تهبط بسلام في مطار سيدني بعد إصدارها نداء استغاثة

كانت الطائرة المتجهة من أوكلاند إلى سيدني قد واجهت مشكلة في المحرك على بعد حوالي ساعة من إقلاعها.





وهبطت الطائرة بسلام في مطار كينغسفورد سميث في سيدني بعد أن أصدرت في وقت سابق نداء استغاثة.





وهرعت خدمات الطوارئ إلى الطائرة عند هبوطها في مطار سيدني بعد ظهر الأربعاء.





وأصدر طاقم الرحلة QF144 من أوكلاند نداء الاستغاثة بعد حالة طوارئ على متن الطائرة عندما واجهت مشكلة في المحرك على بعد حوالي ساعة من وجهتها.





وأفادت وسائل الإعلام أن متحدثاً باسم كونتاس قال إن الطائرة التي تعمل بمحركين أصدرت نداء استغاثة اليوم بعد أن واجهت مشكلة مع أحد محركاتها.



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ويتم إصدار النداء عندما تكون الرحلة في خطر جسيم ووشيك وتحتاج إلى مساعدة فورية، وفقاً لـ Airservices Australia.





لكن تم تخفيض هذا التصنيف لاحقاً إلى PAN (المساعدة المحتملة مطلوبة)، وقال متحدث باسم كوانتاس، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، "سنشارك المزيد من المعلومات حول هذا الحادث بمجرد أن تهبط الطائرة ويتم تقييمها من قبل مهندسينا".



After flight QF144 landed, two yellow airport fire appliances drove out to escort it to a park spot. Source: AAP / Jeremy Ng بعد هبوط الطائرة، توجه اثنان من أجهزة إطفاء الحرائق بالمطار لمرافقتها إلى موقع ركن الطائرات.





وأكدت هيئة الإسعاف في نيو ساوث ويلز أن المسعفين استجابوا لإنذار استغاثة صادر عن الرحلة المتجهة من أوكلاند إلى سيدني.





وأشادت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ بسجل السلامة الخاص بشركة الطيران بعد حالة ذعر وجيزة جعلت 100,000 شخص يتتبعون الرحلة عبر الإنترنت.



وكتبت على تويتر: "من دواعي الارتياح أن تعرف أن طائرة QF144 قد هبطت بسلام".





"تهانيّ للطاقم ذي الخبرة العالية لإيصاله الطائرة بأمان إلى وجهتها".





"صناعة الطيران الأسترالية هي من بين أكثر الصناعات أماناً في العالم بسبب الموظفين المتفانين الذين يعملون على الطائرات وخلف الكواليس".



Federal Transport Minister Catherine King lauded the airline's safety record after a brief scare that had 100,000 people tracking the flight online. Source: AAP / Mick Tsikas وأشار موقع فلايت رادار الإلكتروني إلى أن الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 ذات النفاثات المزدوجة والتي دخلت الخدمة منذ 10 سنوات كانت فوق المحيط الهادئ عندما أصدرت نداء استغاثة.





وقالت متحدثة باسم هيئة السلامة البحرية الأسترالية لـ AAP: "نداء استغاثة هو نداء طوارئ أو استغاثة معترف به دولياً".





بمجرد إصدار النداء، تنبّه وحدات التحكم خدمات الإنقاذ الجوي ومكافحة الحرائق والطوارئ بتفاصيل حول كيفية الرد. كما أنها تقدم المساعدة للطيارين.





وقال متحدث باسم AAP: "كإجراء احترازي، كان لدى مطار سيدني طواقم طوارئ على أهبة الاستعداد بما في ذلك رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف والشرطة".





وقال خبير الطيران نيل هانسفورد لشبكة سكاي نيوز إن "كوانتاس لم تفقد أي راكب على متن طائرة نفاثة في تاريخها".





وأوضح هانسفورد إن طائرات بوينج 737 يمكنها الطيران والهبوط بمحرك واحد فقط.





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