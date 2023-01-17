كيلو من اللحم يتسبب في الغاء تأشيرة مسافر وترحيله من استراليا

النقاط الرئيسية تم إلغاء تأشيرة الرجل والزامه بدفع غرامة قدرها 3300 دولار لحمله أكثر من كيلوغرام من لحم الخنزير النيء والجبن غير المصرح به

يتم ترحيل المسافرين الذين تم إلغاء تأشيراتهم من أستراليا في أقرب رحلة متاحة ويمكن أن يواجهوا فترة حظر لمدة ثلاث سنوات

قال وزير الزراعة موراي وات "لو كان قد أعلن عن هذه المنتجات ، لكان قد تم اتخاذ إجراء آخر ، لكن المشكلة أنه لم يعلن عنها

أصبح مسافر إسباني أول شخص يتم تغريمه وترحيله من استراليا بموجب قوانين الأمن الحيوي المشددة بعد أن تجاهل الإفصاح عن وجود لحوم واجبان في حقائبه.





وتم إلغاء تأشيرة الرجل البالغ من العمر 20 عامًا والزامه بدفع غرامة قدرها 3300 دولار لحمله أكثر من كيلوغرام من لحم الخنزير النيء والجبن غير المصرح به.





وتم إيقاف الرجل في مطار بيرث امس الثلاثاء الماضي ليصبح اول من تطبق عليه القوانين التي تم تشريعها في أكتوبر / تشرين الأول أنها ستزيد من العقوبات على الأشخاص الذين يتم ضبطهم بأشياء محظورة لمنع الأمراض والآفات من الدخول إلى أستراليا





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ويتم ترحيل المسافرين الذين تم إلغاء تأشيراتهم من أستراليا في أقرب رحلة متاحة ويمكن أن يواجهوا فترة حظر لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتمكنوا من إعادة التقدم بطلب تأشيرة جديدة.





ويقول خبير الهجرة الدكتور باقر الموسوي "إعطاء معلومات كاذبة ومضللة في بطاقة المسافر جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي الى الغاء التأشيرة على ارض المطار"





طائرات كوانتاس متوقفة في المطار Source: AAP وفسّر الموسوي القوانين الاسترالية بأنها تسعى لحماية الانسان وقطاع الزراعة من اي افات او امراض. واضاف "المهم هو ان يقوم كل شخص منا بملء بطاقة المسافر بشكل دقيق وسليم دون اخفاء اي معلومة"









وقال وزير الزراعة موراي وات إن القوانين الجديدة لن تثني المسافرين عن القدوم إلى أستراليا.وقال "أعتقد أن الغالبية العظمى من السائحين يفعلون الشيء الصحيح ويعلنون عن عناصر تتعلق بالأمن البيولوجي عند وصولهم وهذا ما لم يفعله هذا الرجل".





"لو كان قد أعلن عن هذه المنتجات ، لكان قد تم اتخاذ إجراء آخر ، لكن المشكلة أنه لم يعلن عنها.





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