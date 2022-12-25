"والدتي قلقة للغاية":هبوط إضطراري في أذربيجان لطائرة كانتاس متجهة الى لندن

النقاط الرئيسية: علق المسافرون في العاصمة الأذربيجانية بعد هبوط اضطراري لرحلتهم بشركة كانتاس إلى لندن.

غادرت طائرة إنقاذ من سيدني قبيل ظهر يوم السبت لنقل الركاب العالقين في باكو

لجأ بعض الركاب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب إجابات حيث واجهوا انتظاراً عصبياً قبل عيد الميلاد

من المتوقع أن يصل ركاب كانتاس الذين تقطعت بهم السبل في العاصمة الأذربيجانية إلى لندن في الساعات الأولى من يوم عيد الميلاد (بالتوقيت المحلي) بعد هبوط اضطراري.





وعلق المسافرون في باكو بعد أن اضطرت رحلة طيران كانتاس الخاصة بهم في طريقهم إلى لندن إلى الهبوط عندما رأى الطيارون مؤشر خطأ في قمرة القيادة لطائرة إيرباص A-380.





أكدت كانتاس لـ SBS News أن رحلة الإنعاش ستقلع قريباً، ويجب على الركاب الوصول إلى مطار هيثرو في الوقت المناسب لعيد الميلاد.





وقالت كانتاس في بيان "من المتوقع أن تصل مطار هيثرو في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد".



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تم نقل العملاء الى الفنادق حيث خططت كانتاس لسحبهم من أذربيجان بينما كانت الرحلة الأخرى في طريقها.





ولكن كثيرين لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليسألوا شركة كانتاس عن إجابات لأنهم واجهوا انتظاراً قلقاً، ولم يعرفوا ما إذا كانوا سيكونون قادرين على الوصول إلى لندن في الوقت المناسب لعيد الميلاد.





كتب أحد الركاب في حوالي الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت "كانتاس، هل يمكنك إعطاء تحديثات لأولئك العالقين في باكو؟ والدتي (أول مرة تسافر) قلقة للغاية".





كتب آخر بعد الساعة الواحدة ظهراً بقليل: "مرحباً كانتاس، أنا أحد ركاب GF1 الذين تقطعت بهم السبل في باكو. [فقدت] يوماً واحداً من عطلتي البالغة 9 أيام أردت قضائها مع العائلة".





"ما هي آخر المستجدات؟ لن سنصل لحضور ليلة عيد الميلاد؟"



وأكد بيان محدث من كانتاس في وقت لاحق أن رحلة أخرى كانت في طريقها إلى باكو لنقل العالقين، وغادرت سيدني في الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت.





وقال البيان "الطائرة التي تعمل في رحلة الاسترداد وضعتها كانتاس في وضع الاستعداد خلال موسم العطلات للمساعدة في استعادة العملاء في حالة حدوث اضطراب غير متوقع مثل هذا".





كما كان المهندسون في طريقهم إلى أذربيجان لتقييم الطائرة التي هبطت على الأرض.





"نحن نعلم أن هذا كان بمثابة اضطراب كبير للعملاء قبل عيد الميلاد، ومع ذلك، فإننا سنضع السلامة دائماً كأولوية".



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قامت الرحلة الأصلية بالهبوط الاضطراري في مطار باكو الدولي بعد أن حذرت أجهزة الاستشعار من الدخان في عنبر الشحن بالطائرة.





ومع ذلك، فإن هذا يُعزى الآن إلى ما هو على الأرجح جهاز استشعار معطل، حيث لم يتم العثور على دليل على وجود دخان في عنبر الطائرة.





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