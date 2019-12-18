عائلات أسترالية: عيد الميلاد لمة حلوة وفرصة للقاء الأهل والأصدقاء

النقاط الرئيسية عبرت عائلات أسترالية من اصول عربية عن سعادتهم بالتجمع مع الأهل والأصدقاء وتبادل الأحاديث والهدايا

احتفلت السيدة همسة عجرم بعيد الميلاد المجيد وتمنت أن يكون هذا العيد عيد محبة وسلام

السيدة نوال سمعان تقول إن العيد فرصة للتجمع والتواصل مع الأهل هنا وفي لبنان

احتفلت العائلات المسيحية في أستراليا بعيد الميلاد المجيد يوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول ديسمبر. وعبر المحتفلون عن سعادتهم بالتجمع مع الأهل والأصدقاء وتبادل الأحاديث والهدايا.



LISTEN TO ما هي العادات والتقاليد الأسترالية لعيد الميلاد؟ SBS Arabic24 18/12/2019 05:44 Play

وقالت السيدة همسة عجرم من الجالية السورية، لإذاعة اس بي اس عربي24، "احتفلنا بعيد الميلاد المجيد. نتمنى ان يكون هذا العيد عيد محبة وسلام. ذهبنا إلى الكنيسة وحضرنا القداس وصلينا يوم العيد."



الشجرة والبسكت هو رمز من رموز العيد. نبدأ بمعايدة بعضنا البعض

وأضافت "بعد ذلك نقوم بفتح الهدايا والاحتفاظ بالعادات والتقاليد التي كنا نعملها في بلدنا الأم سوريا. نتبادل الهدايا مع يعضنا البعض. جهزنا الغداء نتغدى جميعا لمة حلوة لكل العائلة. نعمل المعمول بالفستق الحلبي والجوز والتمر ."





"الشجرة والبسكت هو رمز من رموز العيد. نبدأ بمعايدة بعضنا البعض. ونخرج سوية مع الأهل والأصدقاء ونقول لهم كل عام وانتم بخير."





وتابعت السيدة همسة عجرم "نحكي مع اهلنا يوم العيد وليلة العيد ورغم اختلاف الوقت نحكي معهم. نتمنى ان يكون هذا العيد عيد خير على استرليا وسوريا."





ومن جانبها، قالت سيدة الأعمال نوال سمعان، لإذاعة أس بي أس عربي24، ان "يوم العيد هو مناسبة للعائلة كلها واجتمعنا يوم السبت ومارسنا طقوسنا بلقاء الأهل والأصدقاء."



Nawal Samaan, in charge of Knitting Lovers initiative Credit: Nawal Samaan وأضافت "نهار الاحد اجتمعنا ايضا انا وعائلة زوجي في بيت الأخوة ونجلب معنا طبق مشهور. كل سنة نعمل هكذا احتفال ونجتمع على طاولة نأكل وننبسط جميعاً أطفال وكبار. شعور حلو جدا ونهار مميز."





"نعمل اكلات معينة هنا في أستراليا وخضروات والباميا الخالية من اللحم هذه أكلتي المفضلة واللوبيا الخضرة اللحوم والدجاج والكبة وورق العنب ومقبلات على أنواعها".





وذكرت السيدة نوال سمعان "يأتي العيد في فصل الصيف وهو يختلف عن العيد في لبنان الذي يأتي في فصل الشتاء. بقيت 19 سنة غير مستوعبة ان عيد الميلاد يأتي في فصل الصيف. ليس بالأمر السهل ان الكريسمس يأتي في الصيف ولكن العيد حلو بكل حالاته وفصوله".



نتبادل الهدايا انا وزوجي وتكون الهدايا عادة ورود

وعلى صعيد متصل، قالت سيدة الأعمال عذراء مكسابو لإذاعة اس بي اس عربي24 "نتبادل الهدايا انا وزوجي وتكون الهدايا عادة ورود. أعلم أطفالي على تبادل الهدايا البسيطة وليست الغالية الثمن، لان الهدية بمعناها وليس بسعرها".



Athraa Maksabo Credit: Athraa Maksabo وأضافت "نجتمع سوية ونتبادل الهدايا. أجواء الميلاد جميلة جدا ان شاء الله تكون سنة خير على الجميع. ذهبنا إلى الكنيسة واحتفلنا مع العائلة والاصدقاء. وفي المنزل توجد شجرة الميلاد والمغاره والأطفال يفرحون بالكريسمس والهدايا. أهم أكله هي الباجا نأكلها سوية مع لقاء الأهل والأصدقاء".





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