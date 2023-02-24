كوانتاس تقول إن السفر الجوي انتعش على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة

النقاط الرئيسية: سجلت شركة النقل الوطنية صافي ربح قدره مليار دولار للأشهر الستة حتى 31 ديسمبر

يأتي هذا التحول بعد ثلاث سنوات من خسائر بقيمة 7 مليارات دولار بسبب الوباء

قالت كوانتاس إن مستويات الطيران المحلية بلغت في المتوسط 94 في المائة من مستويات ما قبل الوباء

تعتمد كوانتاس على استمرار الطلب على السفر، مما أدى إلى تعافيها بعد عودتها إلى الربح لأول مرة منذ بدء جائحة COVID-19 قبل ثلاث سنوات.





سجلت شركة النقل الوطنية صافي ربح قدره مليار دولار للأشهر الستة حتى 31 ديسمبر، مقارنة بخسارة صافية قدرها 456 مليون دولار قبل عام.





وكانت أرباحها الأساسية أعلى من ذلك، مع تحقيق مكاسب مؤقتة قياسية قبل خصم الضرائب بلغت 1.43 مليار دولار - في أعلى توقعات شركة الطيران لأرباح أساسية تتراوح بين 1.35 مليار دولار و 1.45 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2023.



ساعد انتعاش الطلب على السفر الجوي كوانتاس على تحقيق إيرادات بلغت 9.9 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم في نفس الفترة من العام الماضي.





يأتي هذا التحول بعد ثلاث سنوات من خسائر بقيمة 7 مليارات دولار بسبب الوباء، حيث ظلت الحدود الدولية مغلقة لأكثر من 18 شهرًا وأدت حالات تفشي COVID-19 إلى تعطيل السفر الجوي المحلي بشكل متكرر.



Qantas Group Chief Executive Officer Alan Joyce press conference following a results announcement in Sydney. Source: AAP قال الرئيس التنفيذي آلان جويس يوم الخميس: «عندما قمنا بإعادة هيكلة الأعمال في بداية COVID، كان ذلك للتأكد من أننا نستطيع التعافي بسرعة عند عودة السفر».





«هذا ما حدث فعليًا، لكن قوة الطلب هي التي دفعت هذه النتيجة القوية.»





وقالت كوانتاس إن مستويات الطيران المحلية بلغت في المتوسط 94 في المائة من مستويات ما قبل الوباء، بينما تضاعفت القدرة الدولية أيضًا إلى 60 في المائة.





وتتوقع أن يظل الطلب على السفر قويًا هذا العام وفي عام 2024 مما سيساعد على تعزيز القدرة المحلية بما يتجاوز مستويات ما قبل COVID في النصف الثاني من عام 2023. ومن المتوقع أن تصل القدرة الدولية إلى 81 في المائة من مستويات عام 2019 في النصف الثاني.





وقال السيد جويس في مؤتمر صحفي بعد النتائج يوم الخميس: «في حين أنه من المتوقع أن تؤثر أسعار الفائدة والتضخم على الإنفاق التقديري في مرحلة ما، إلا أننا لم نر بعد أي علامات على ذلك».



«يخبرنا البحث أنه بينما يبحث الناس عن مجالات لتقليص الإنفاق، فإنهم يعطون الأولوية للسفر الجوي والتجارب على أشكال الإنفاق الأخرى».





وقد استفادت كوانتاس من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، والتي قال السيد جويس إنها ارتفعت بنحو 20 في المائة على الرحلات الداخلية مقارنة بمستويات عام 2021، وبمستويات مماثلة في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا.





وألقى باللوم على ارتفاع أسعار الوقود، التي ارتفعت بنسبة 65 في المائة مقارنة بمستويات عام 2019 وسط الاضطراب الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني، وعدم التوازن بين العرض والطلب في الارتفاع.





يتوقع رئيس شركة الطيران أن تكون الأسعار معتدلة خلال العام المقبل مع زيادة عدد شركات الطيران التي تطلق طاقتها الاستيعابية، لكنه حذر من أنها ستبقى فوق مستويات ما قبل الوباء بسبب صعوبة إعادة السعة بسرعة.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.









