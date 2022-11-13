سيتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون أن "يسافروا معاً ويستمتعوا بكرة القدم" في كأس العالم في قطر بحسب الفيفا

النقاط الرئيسية: رحلات الطيران المباشرة ستعمل بين إسرائيل وقطر، اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، خلال كأس العالم المقبلة في الدوحة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الفريق القنصلي الإسرائيلي سيكون مقره في قطر خلال البطولة

قال المسؤول القطري إن اتفاق الرحلات الجوية المباشرة لا يغير موقف قطر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل المرتبطة بالدولة الفلسطينية

أعلنت الفيفا أن رحلات الطيران المباشرة ستعمل بين إسرائيل وقطر، اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، خلال كأس العالم المقبلة في الدوحة، مما يسهل حضور المشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين.





وقالت الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية إنها توسطت في الصفقة التي ستسمح لحاملي تذاكر المباراة وبطاقة هوية مشجع هيا صالحة على الرحلات من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى مطار حمد الدولي في الدوحة خلال الحدث الذي يستمر لمدة شهر واحد.





وقالت مصادر إن ما لا يقل عن ثمانية آلاف فلسطيني و 3900 إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على بطاقة هيا.





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وقال مسؤول قطري إن الاتفاق ينطبق على جميع الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.







وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في بيان "بهذا الاتفاق سيتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من الطيران معا والاستمتاع بكرة القدم معا".





وقال متحدث باسم شركة تنظيم البطولة القطرية في بيان الفيفا إن الاتفاقية تلزم حاملي التذاكر ووسائل الإعلام الفلسطينية "بالسفر على هذه الرحلات العارضة دون قيود لأن لهم نفس الحق في الاستمتاع بالبطولة".





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان منفصل إن المفاوضات التي استمرت عدة أشهر أدت إلى اتفاق لفتح "مكتب إسرائيلي في قطر لتقديم الخدمات للمشجعين القادمين لكأس العالم".





وأضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "تم الاتفاق على قيام فريق قنصلي إسرائيلي بتقديم خدمات قنصلية للمواطنين الإسرائيليين الذين سيحضرون كأس العالم".





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الفريق القنصلي الإسرائيلي سيكون مقره في قطر خلال البطولة، وهي البطولة الأولى التي ستقام في الشرق الأوسط وتستمر من 20 تشرين الثاني نوفمبر إلى 18 كانون الأول ديسمبر. وردا على طلب تقديم تفاصيل عن الفريق القنصلي، قال المتحدث إنهم سيكونون مواطنين إسرائيليين من ذوي الخبرة في هذا المجال.





وعندما طُلب منه التعليق على الخطط القنصلية الإسرائيلية، أشار المسؤول القطري إلى بيان الفيفا الذي قال إن شركة سفريات مقرها الدوحة ستقدم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، المساعدة القنصلية للزائرين الإسرائيليين في قطر خلال كأس العالم.





وفي حزيران، عندما أعلنت إسرائيل أن بإمكان مواطنيها حضور كأس العالم في قطر، قال لبيد إن ذلك "يفتح باباً جديداً لنا لعلاقات جيدة".





وأكدت قطر للإسرائيليين أنها ستكون موضع ترحيب في هذا الحدث، كما أنها سعت إلى الحصول على موردين لهوت دوج كوشير.







قال الحاخام مارك شنايدر، الذي أسس كنيس هامبتون في لونغ آيلاند، إن حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، طلب منه تقديم المشورة له بشأن استضافة آلاف المشجعين اليهود المتوقع حضورهم لقطر.





وقال المسؤول القطري إن اتفاق الرحلات الجوية المباشرة لا يغير موقف قطر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل المرتبطة بالدولة الفلسطينية.





"هذا جزء من التزام قطر بمتطلبات استضافة الفيفا ولا ينبغي تسييسه".





وبسبب هذا الاتفاق، سيتمكن الفلسطينيون الآن من الاستمتاع بأول بطولة لكأس العالم في العالم العربي والإسلامي.





وأضاف المسؤول القطري في وقت لاحق أن الدوحة أبلغت إسرائيل "أن أي تصعيد في القدس أو غزة أو الضفة الغربية خلال (المونديال) سيخاطر بإلغاء الاتفاق بما في ذلك الرحلات المباشرة".





يمكن لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية عادة السفر إلى قطر فقط بتأشيرات خاصة، لا توجد رحلات جوية مباشرة بين البلدين.





وقال مصدر مطلع على الاتفاقية، طلب عدم نشر اسمه إن هناك محادثات مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلات الطيران لكأس العالم.





وقالت الفيفا إن ترتيب الرحلة "يخضع لمتطلبات الأمن الإسرائيلية وقدراتها التشغيلية".





ومع ذلك، لم يدعم الجميع هذه الخطوة، حيث تحدثت مجموعة من النشطاء في قطر ضدها.





وقال شباب قطر ضد التطبيع في وقت متأخر من يوم الخميس "لقد صدمتنا الأيام التي سبقت كأس العالم، دخلت قطر مناطق جديدة من التطبيع مع الإعلان عن أن الرحلات الجوية المباشرة ستعمل الآن بين نظام الفصل العنصري في إسرائيل والدوحة".





ويدعو النشطاء الفلسطينيون إلى زيادة الوعي بنضالهم خلال كأس العالم، ويدعون إلى تمثيل علمهم في المباريات وتغريد الناس باستخدام هاشتاغ #FreePalestine.





ودعا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الدول العربية المتنافسة في المونديال إلى ارتداء شارة تحمل العلم الفلسطيني.





والجدير بالذكر أن يوم 29 نوفمبر / تشرين الثاني، يصادف اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.





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