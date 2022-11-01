أول رجل قطري يعلن مثليته الجنسية ويوجه رسالة لمشجعي كرة القدم قبل كأس العالم قطر 2022

ولد ناس محمد في أسرة تقليدية ناطقة بالعربية في قطر.





خلال فترة مراهقته، أدرك ناس أنه لن يستطع عيش حياته بالطريقة التي يرغب بها، ومع عدم إمكانية الوصول إلى أي رؤية للمثليين والمتحولين جنسياً في قطر إلى جانب التهديد بالاضطهاد، شعر بأنه مجبر على إخفاء حياته الجنسية.





في وقت سابق من هذا العام، احتل ناس عناوين الصحف الدولية باعتباره "أول قطري يعلن أنه مثلي الجنس"، ويستخدم منصته للدفاع عن حقوق المثليين قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة.



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ويعتبر النشاط الجنسي المثلي جريمة جنائية في قطر ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وعادة ما تكون العقوبات أشد على القطريين المحليين منها على العمال الأجانب والزوار.





ووفقاً لمنظمة الدفاع عن حقوق المثليين، فإن قطر تعمل أيضاً على تفسير الشريعة "حيث يمكن تقنياً أن يُحكم بالإعدام على الرجال الذين ينخرطون في علاقة حميمة من نفس الجنس".



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تقول منظمة Human Dignity Trust: "هناك بعض الأدلة المحدودة على تطبيق القانون في السنوات الأخيرة، ولكن التقارير نادرة".





قرر ناس منذ 11 عاماً، عندما كان في سن 24، السفر إلى الولايات المتحدة ودراسة شهادة الطب العليا.



غادرت قطر وأعلم أنني لن أعود Nas Mohamed

لم يكن متأكد من كيفية إقامته في الولايات المتحدة، حيث تقدم ناس بطلب لجوء سياسي على أساس أنه سيتعرض للاضطهاد في وطنه قطر، في عام 2017، قبلت حكومة الولايات المتحدة طلبه ومنحته حق اللجوء.





في وقت سابق من هذا العام، قرر إعلان مثليته الجنسية، مما أدى إلى وصفه في وسائل الإعلام بأنه "أول قطري مثلي الجنس على العلن".





قال ناس إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر كانت الحافز للإعلان، حيث كان الأمر "مذهلاً لم يكن أحد يتحدث علناً" عن حقوق المثليين في وطنه.





وقال ناس إنه حين كان لا يزال يعيش في قطر، كانت العمليات السرية من قبل الشرطة ممارسات معروفة للقبض على المثليين ومعاقبتهم.



Nas Mohamed felt compelled to come out publicly ahead of the World Cup in Qatar. Credit: Instagram @dr._nass وينصح ناس أفراد مجتمع المثليين الذين يزورون الدوحة للمشاركة في كأس العالم بـ "توخي الحذر".





وقال "لا أعتقد أن العرض العام لأعلام قوس قزح أو المسيرات سيكون مثمرا".





وأوضح ناز أن بعض القطريين يرون مظاهر مجتمع المثليين على أنه "اعتداء متعمد عليهم".



أكد الفيفا والمسؤولون القطريون للزوار المثليين أنهم لن يتعرضوا للتمييز، لكن من المتوقع أن يلتزم الضيوف بالمعايير الثقافية لدولة قطر.





هل يجب أن يدافع لاعبو FIFA وكأس العالم عن حقوق مجتمع الميم في قطر؟





يعتقد ناس أن الفرق واللاعبين والفيفا يجب أن يدافعوا بأعلى صوت عن حقوق المثليين خلال كأس العالم في قطر.





وفي تشرين الأول، أعرب منتخب أستراليا لكرة القدم والمعروف بالسوكاروز عن انتقاده لموقف الحكومة القطرية.



Nas Mohamed now lives in San Francisco in the United States as an openly gay man. Credit: Instagram @Dr._Nass في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا 16 لاعبا من المنتخب الأسترالي قطر إلى إلغاء تجريم العلاقات المثلية.





وأقرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث لبطولة كأس العالم قطر بيان المنتخب، مشيرة إلى أن لاعبي كرة القدم "يستخدمون منصاتهم للتوعية بأمور مهمة"، مضيفة أنه "لا يوجد بلد مثالي".





كما أعلن العديد من قادة الفرق الأوروبية عن نيتهم ارتداء شارات كابتن قوس قزح تحمل عبارة "One Love" خلال كأس العالم لدعم حقوق المثليين.





في تموز/يونيو، أطلق ناس عريضة تطالب الفيفا باستخدام نفوذها للدفاع عن حقوق المثليين في قطر.





في رسالة مفتوحة إلى رئيس الفيفا، كتب ناس أنه بينما تحتفل الفيفا بقطر كدولة، يجب أن تحتفل أيضاً بالقطريين المثليين الذين "يخشون حالياً على سلامتهم وحريتهم".



"قيم حقوق الإنسان لا تنتمي إلى قارة واحدة، إنها قيم عالمية".





تقترب العريضة من هدفها البالغ 80.000 توقيع مع تسجيل أكثر من 70.000 شخص بالفعل للدعم.



لماذا قام ناشط أسترالي بتنظيم احتجاج في قطر

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً في تشرين الأول يوجز معاملة أفراد مجتمع المثليين في قطر، مع مساهمة ناس في النتائج من خلال ربط المنظمة بأشخاص في قطر.





يحتوي التقرير على روايات ستة أشخاص، قالوا إنهم تعرضوا للاعتقال والهجوم والاحتجاز في الحبس الانفرادي بسبب ميولهم الجنسية.





"عندما كنت أدافع عن قضية اللجوء الخاصة بي، كان عدم وجود ظروف قطرية قائمة على الأدلة بالنسبة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي عقبة بالنسبة لي، لأنهم تساءلوا عما إذا كانت مزاعمي بالمقاضاة حقيقية أم لا".





دفعت التقارير التي نشرتها هيومن رايتس ووتش الناشط الأسترالي بيتر تاتشيل إلى تنظيم احتجاج في شوارع الدوحة الشهر الماضي.





وفي حزيران الماضي، أعرب رئيس الفيفا عن ثقته في وعود قطر باستضافة كأس عالم شامل.





"لقد تلقينا الضمانات اللازمة، ونحن ندرب جميع المسؤولين، ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة، مع سلطات الشرطة، وسيكون الجميع موضع ترحيب".



Captain of the German football team Jonas Hofmann shows the special captain's armband as a sign against discrimination and for diversity. Photo: Sebastian Gollnow/dpa Source: DPA / Sebastian Gollnow عندما سئل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن حقوق الزوار من مجتمع المثليين في وقت سابق من هذا العام، قال: "نرحب بالجميع، لكننا نتوقع ونريد من الناس احترام ثقافتنا".





تحدثت اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر مع أس بي أسأ في وقت سابق من العام وقالت قائلة إن المشجعين لن يواجهوا أي تمييز خلال البطولة.





لكن ناس قلق من أن العلاقات العامة من قبل الفيفا والحكومة القطرية تقلل من "عواقب الحياة الواقعية" التي يواجهها أفراد مجتمع المثليين في قطر.





"بحلول نهاية العام، سنكون مرئيين، وأعتقد أن هذا تغيير إيجابي".



FIFA President Gianni Infantino (centre) with Russian President Vladimir Putin, and the Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani during 2018 FIFA World Cup in Moscow. Credit: Alexei Nikolsky/AP يمكن للأستراليين المثليين الذين يسعون للحصول على الدعم في مجال الصحة العقلية الاتصال بـ QLife على 1800 184 527 أو زيارة qlife. لدى Reachout.com أيضًا قائمة بخدمات الدعم.





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