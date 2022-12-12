مقتل ستة أشخاص بينهم شرطيان في حادثة اطلاق نار في كوينزلاند

قُتل ستة أشخاص من بينهم شرطيان خلال حادثة اطلاق نار في مزرعة في منطقة ريفية نائية في كوينزلاند.





ومن بين القتلى مدني وثلاثة مسلحين كانوا وراء حادثة اطلاق النار.





وأكدت شرطة كوينزلاند أن الشرطيين قتلا بالرصاص في كمين بمنطقة نائية غربي بريسبان وأصيب شرطيان آخران عندما فتح "الجناة" النار عند وصول الشرطة إلى مكان الحادثة.





وبحسب التقارير الاعلامية فأن الشرطة تمكنت من قتل المسلحين الثلاثة في وقت لاحق من الليلة الماضية.





وقالت مفوضة شرطة كوينزلاند، كاترينا كارول، إن هذا الحدث محزن للغاية "على عدة مستويات.





وفي تفاصيل الحادثة، قالت الشرطة إن أربعة رجال شرطة كانوا في مزرعة نائية عصر أمس الاثنين للتحري عن تقارير بوجود رجل من نيو ساوث ويلز جرى الابلاغ سابقا عن أنه مفقود ولكنهم فوجئوا بنيران كثيفة انطلقت باتجاهم.







وتمكن شرطي مصاب اصابة خفيفة من الفرار من الكمين لكن شرطيين آخرين أُصيبا بجراح خطيرة توفيا على أثرها في المكان فيما اصيب شرطي رابع في الحادثة لكن اصابته ليست خطيرة.





وتمكن الشرطي الذي افلت من الكمين من الابلاغ عن الحادثة حيث سارعت الشرطة الى ارسال تعزيزات وحاصرت المكان.





وبعد مواجهة مع المسلحين الثلاثة (رجلان وأمرأة) تمكنت الشرطة من قتل المجموعة بعد الساعة 10:30 من الليلة الماضية.



