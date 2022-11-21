تقرير "صادم" عن وجود "ثقافة عنصرية" في جهاز شرطة كوينزلاند والحكومة تتعهد باصلاحات جادة فيه

النقاط الرئيسية تقرير مستقل يؤشر وجود ثقافة عنصرية في قوة شرطة كوينزلاند

حكومة الولاية تتعهد باجرارء اصلاحات جادة

الحكومة تتعهد ايضاً باستثمار 100 مليون دولار لتوفير الدعم والحماية

وجد تقرير مستقل بعد تحقيق جرى على مدى ثلاثة أشهر وجود "ثقافة عنصرية" في جهاز شرطة كوينزلاند.





وقالت شرطة كوينزلاند إن التقرير حول انتشار ثقافة التمييز على أساس الجنس والعنصرية وكُره النساء في القوة هو امر صادم ومزعج.





ووعدت حكومة الولاية بسن التوصيات الـ 78 الواردة في التقرير، الذي صدر بعد ثلاثة أشهر من التحقيق.





Advertisement

وتعهدت أيضاً بادخال اصلاحات جادة في وقة الشرطة في الولاية.





كما أعلنت حكومة كوينزلاند أنها ستستثمر 100 مليون دولار في توفير الدعم والحماية لمن وقعوا في دائرة العنف المنزلي وتأثروا بهذه العنصرية.



لقراءة المزيد اتهام شرطي في نيو ساوث ويلز بالقيادة تحت تأثير الكحول

وكذلك وجد التقرير المستقل الذي أعدته القاضية ديبورا ريتشاردز أن قيم افراد الشرطة ومواقفهم وتحيزاتهم كانت تؤثر على مكافحة العنف المنزلي وادت الى خذلان الضحايا والشرطة والمجتمع.



