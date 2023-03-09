"سياسة البنك الاحتياطي بدأت تؤتي ثمارها": إجراءات أخرى "موجعة" لوقف التضخم

النقاط الرئيسية: قام مصرف الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى مع استمراره في معركته ضد التضخم

يقول الخبراء إن زيادة الضرائب يمكن أن تساعد في كبح الطلب وخفض التضخم، لكن من غير المؤكد أن يحدث ذلك

يعتقد محافظ مصرف الاحتياطي الأسترالي (RBA)وأمين الخزانة الفيدرالية أن التضخم قد بلغ ذروته

يواجه أصحاب العقارات المقترضين المزيد من الصعوبة في السداد بعد أن قام مصرف الاحتياطي الأسترالي (RBA) برفع سعر الفائدة العاشر على التوالي حيث يواصل محاولته في وقف التضخم.





ويتفق بعض الخبراء مع RBA على أن الزيادات مطلوبة لمعالجة المشكلة، ويقولون إن الحكومة الفيدرالية يمكن أن تفعل المزيد للمساعدة، لكن أي تحركات من جانبها من المحتمل أن تفقدها شعبية، وبالتالي فمن غير المرجح اتخاذ أي اجراءات.



اقرأ المزيد محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي يلمح إلى التوقف مؤقتا عن رفع الفائدة

ولكن حتى في غياب ذلك، هناك إشارات إلى أن التضخم قد بلغ ذروته وأن زيادات أسعار الفائدة يمكن أن تتوقف قريباً.



هل نجحت استراتيجية رفع سعر الفائدة لدى مصرف الاحتياطي الأسترالي؟

كان مفتاح التضخم في أستراليا الذي يبلغ حالياً 7.8 في المئة، وهو أعلى ارتفاع منذ عام 1990، هو مشكلات الإمداد الناجمة عن وباء COVID-19 والحرب الروسية الأوكرانية والكوارث الطبيعية، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن أرباح الشركات الكبيرة كانت أيضاً عاملاً أساسياً.





وحافظ المصرف الاحتياطي الأسترالي، على الرغم من الانتقادات، على أن رفع أسعار الفائدة ضروري لكبح الطلب وخفض التضخم من أجل إعادته إلى النطاق المستهدف بنسبة 2-3 في المئة، ومن المتوقع أن يصل إلى الحد الأعلى من هذا النطاق بحلول منتصف عام 2025، وفقاً لبيان المصرفالمركزي في شباط/فبراير حول السياسة النقدية.





وفي حين أن هذا قد يسبب لأصحاب الرهن العقاري بعض الصعوبات في السداد، قال شين أوليفر كبير الاقتصاديين في AMP Capital إن الاستراتيجية تبدو ناجحة.



وقال إن هذا تم تسليط الضوء عليه من خلال انخفاض ثقة المستهلك، وتباطؤ سوق الإسكان، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة التي جاءت أقل من المتوقع.





وعلى الرغم من أنها مجموعة بيانات "متقلبة"، إلا أنه كانت هناك أيضاً بعض "الإشارات المؤقتة" في بيانات التضخم الشهرية التي صدرت مؤخراً على وجه الخصوص، انخفاض نمو أسعار البنزين والأثاث المنزلي والملابس.





"هذه المؤشرات، بالنسبة لي، تشير إلى أن سياسة مصرف الاحتياطي الأسترالي بدأت تؤتي ثمارها، وفي غضون ذلك، على الصعيد العالمي، شهدنا تراجعاً في مشاكل الإمداد، وانخفضت تكاليف الشحن، وكلاهما من شأنه أن يساعد في تحسين الاقتصاد".



ما الذي يمكن فعله للحد من التضخم؟

قال أوليفر إن بإمكان الحكومة الفيدرالية أن تفعل المزيد لخفض الطلب ومعالجة التضخم، لكن من غير المرجح أن تتخذ مثل هذه التحركات لأنها لن تحظى بقبول شعبي.





وقال إن أحد الخيارات سيكون فرض ضريبة من شأنها "توزيع العبء بشكل متساوٍ عبر المجتمع"، بدلاً من محاولة إبطاء إنفاق الأسر بالرهن العقاري من خلال زيادة أسعار الفائدة.





وبدلاً من ذلك، يمكن للحكومة خفض الإنفاق في جميع المجالات، على حد قوله.



Inflation has soared in the past two years. Credit: SBS News وافق أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة ملبورن، سام تسيابلياس، على أن زيادة الضرائب ستساعد في السيطرة على الطلب، لكن القيام بذلك "ربما لن يكن مرغوباً في هذه المرحلة".





ووصف ارتفاع أسعار الفائدة بأنه "أداة غير حادة" "تؤثر بشكل غير متناسب على أنواع الأسر المختلفة"، لكن على الرغم من ذلك، كانت لا تزال طريقة ضرورية في معركة التضخم.





"يمكن للحكومة أن تشرع في إجراءات تهدف إلى استهداف تداعيات التضخم على تكاليف المعيشة، مثل دعم الطاقة أو الإيجار".





"سوف يساعدون، لكنهم لن يعوضوا الحاجة إلى رفع الأسعار أيضاً، حتى لو تم تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، فإن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية".





ويود أوليفر أيضاً أن يرى المصرف الاحتياطي الأسترالي يتوقف مؤقتاً عن زيادات أسعار الفائدة لإجراء تقييم شامل لتأثير الزيادات المتتالية في معدل التضخم على التضخم، وهذا شيء يقول البعض أننا يمكن أن نراه قريباً.





وفي بيان مصاحب لقرار أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، أشار محافظ مصرف الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إلى مزيد من التحركات لوقف التضخم لكنه عدل صياغته بشكل طفيف.





"يتوقع المجلس أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف وأن فترة التضخم المرتفعة هذه مؤقتة فقط".





وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في City Index، إن هذا يمثل تحولًا طفيفاً عن اللغة المستخدمة الشهر الماضي، عندما قال لوي إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.



How fixed and variable rates compare over time. Credit: SBS News وأشار لوي أيضاً إلى تباطؤ الاقتصاد الأسترالي، وسوق العمل القوي والمريح، والبيانات الأخيرة التي أظهرت انخفاض الأسعار والأجور التي تطارد بعضها البعض.





وقال أيضاً إن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح كما يشير مؤشر أسعار المستهلك الشهري، الذي نما بنسبة 7.4 في المئة في 12 شهراً حتى كانون الثاني/يناير.





ووافق وزير الخزانة جيم تشالمرز على أن التضخم قد تجاوز على الأرجح أعلى نقطة له، وقال إن الحكومة ستتولى المسؤولية في مجالات التضخم التي يمكن أن تسيطر عليها.





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