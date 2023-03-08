"من المحتمل وقف رفع الفائدة قريبا": بارقة امل لأصحاب القروض العقارية بعد تصريحات بنك الاحتياط الاسترالي

النقاط الرئيسية أشار محافظ بنك الاحتياط الاسترالي إلى أن مجلس الإدارة يدرس التوقف عن رفع الفائدة بعد 10 زيادات متتالية

"تصريح محافظ البنك كانت ايجابية للغاية وهذا ما كان ينتظره الكثيرون"

وصف عربيد قوانين نيو ساوث ويلز الجديدة المتعلقة بتقييد اخلاء المنازل المستأجرة دون سبب بأنها "تعديل لوضع غير منصف"

أشار محافظ بنك الاحتياط الاسترالي إلى أن مجلس الإدارة يدرس التوقف عن رفع الفائدة بعد 10 زيادات متتالية في اوصلت الفائدة على القروض العقارية الى 3.6 في المائة في مسعى من البنك للسيطرة على التضخم.





واوضح فيليب لو اليوم صباحا إن توقيت التوقف عن رفع الفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية المستقبلية.





ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد إن "تصريح محافظ البنك كانت ايجابية للغاية وهذا ما كان ينتظره الكثيرون" وأضاف عربيد ان هذه التصريحات تشير الى ان البنك لمس مؤشرات بتقليص الناس لنفقاتها لمواجهة غلاء المعيشة



وكان بنك الاحتياط الاسترالي قد رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا وهذا الارتفاع هوالعاشر على التوالي





وفي موضوع منفصل، وصف عربيد قوانين نيو ساوث ويلز الجديدة المتعلقة بتقييد اخلاء المنازل المستأجرة دون سبب بأنها "تعديل لوضع غير منصف"



ويجوز الان لاصحاب العقارات في نيو ساوث ويلز الطلب من المستأجر اخلاء المنزل في الحالات التالية:





· عدم دفع الايجار بانتظام





· عدم الحفاظ على المنزل





· استخدام المنزل لاغراض اجرامية





· رغبة صاحب المنزل في السكن بالعقار





استمعوا الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات مع تشاد عربيد في الرابط الصوتي أعلاه





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