"نعلم أن المستأجرين يعانون": لماذا اختفت العقارات ذات الإيجار الأقل من 400 دولار في الأسبوع؟

النقاط الرئيسية: الطلب على الإيجارات يفوق العرض مما يؤدي إلى زيادة الإيجارات الأسبوعية

من المتوقع أن يرتفع الطلب على الإيجارات مما سيؤدي إلى دفع الأسعار إلى أعلى

يمتلك الرجال منازل أكثر بنسبة 3.1 في المائة أكثر من النساء

الإيجارات الرخيصة في طريقها للاختفاء بسرعة من العواصم الكبرى في أستراليا مع عودة الطلب إلى المراكز الحضرية.





اختفت الإيجارات المنخفضة من المناطق الإقليمية بسرعة أكبر خلال جائحة COVID-19 لكن بيانات PropTrack الجديدة تظهر أن أماكن الإقامة الإيجارية الرخيصة تختفي الآن من العواصم بمعدل أسرع.





انخفضت حصة المساكن المعلن عنها على موقع العقارات realestate.com.au في جميع أنحاء عواصم أستراليا بأقل من 400 دولار من 31.5 في المائة في فبراير 2022 إلى 14.6 في المائة الشهر الماضي.



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عبر المناطق الإقليمية انخفضت هذه الحصة بشكل أكثر تواضعا من 37.8 في المائة في فبراير إلى 25.9 في المائة بعد 12 شهرًا.





قال كاميرون كوشير من PropTrack إن الطلب على الإيجارات يفوق العرض مما يؤدي إلى زيادة الإيجارات الأسبوعية والحفاظ على معدلات الشغور منخفضة.





وقال: "نتيجة لذلك حدث انخفاض كبير في الإيجارات المتاحة بأقل من 400 دولار في الأسبوع منذ بداية الوباء".





بشكل عام انخفضت نسبة الإيجارات المُعلن عنها على موقع العقارات التي تقل عن 400 دولار في الأسبوع إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2018.





وانخفضت النسبة من 32.8 في المائة في فبراير 2022 إلى 17.6 في المائة بعد 12 شهرًا.





وقال كوشير: "إن الانخفاض في توافر الإيجارات بأسعار معقولة والمنافسة المتزايدة على الإيجارات يخلق تحديات لذوي الدخل المنخفض أو الذين يعيشون على مدفوعات الدعم الحكومي أثناء محاولتهم الحصول على مساكن إيجارية أصبحت نادرة بشكل متزايد".





وقال إن من المتوقع أن يرتفع الطلب على الإيجارات مما سيؤدي إلى دفع الأسعار إلى أعلى.





كشف تقرير منفصل صادر عن CoreLogic عن الفجوة بين ملكية المنزل حسب الجنس.





ملكية المنازل أعلى لدى الرجال منها بالنسبة للنساء حيث يمتلك الرجال منازل أكثر بنسبة 3.1 في المائة أكثر من النساء.





يتسع التناقض في العقارات الاستثمارية حيث يمتلك الرجال سبعة في المائة أكثر من النساء من العقارات الاستثمارية.



تقول إليزا أوين رئيسة قسم الأبحاث الأسترالية وكاتبة تقرير CoreLogic إن هناك عدة عوامل تعيق ملكية المرأة للمنازل بما في ذلك أن الرجال في المتوسط يكسبون أكثر من النساء.





وقالت السيدة أوين: "في التقارير السابقة لاحظنا دور فجوة الأجور بين الجنسين التي من المحتمل أن تساهم في تخلف النساء عن تراكم الأصول لا سيما عندما يستغرق الأمر وقتًا أطول في المتوسط من النساء لادخال مقدم للمنزل".





وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز للبرلمان إن الحكومة أقرت بأن المستأجرين "يعانون" وأنه لا توجد عقارات للإيجار كافية.





قال تشالمرز: "إن أفضل طريقة لنا للتعامل مع هذا هو بناء المزيد من العقارات وهذا ما نعتزم القيام به".





وقال إن نقص العمالة وارتفاع تكاليف مواد البناء يزيدان صعوبة توفير المعروض لكن الحكومة تسعى لدفع الاستثمار من خلال صندوق إسكان جديد.





وقال المتحدث باسم حزب الخضر ماكس تشاندلر ماثر إن "خطة العمال المراوغة" ستشهد تفاقم النقص في المساكن الاجتماعية وبأسعار معقولة.





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