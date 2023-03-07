الاستراليون يمتصون "صدمة" رفع سعر الفائدة "متألمين" وسط مخاوف من الدخول في الركود التضخمي

أعلن البنك الاحتياطي الاسترالي بعد الاجتماع الشهري لمجلس ادارته أمس الثلاثاء عن زيادة في أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتبلغ 3.6% الى مع توقعات بزيادة اخرى..





يؤدي رفع الفائدة بنسبة 0.25 % للأسرة التي لديها رهنا عقاريا بقيمة 500 الف دولار على سبيل المثال الى زيادة التكاليف 900 دولار شهريا أو 10 آلاف دولار سنويا.





وتقول المحللة الاقتصادية كوثر الحنبوري في حديث لها مع أس بي أس عربي24 أن الاستراليين سيواجهون ارتفاع اسعار الفائدة بألم مع مخاوف من الدخول في ركود تضخمي.





وتضيف أن هذا يأتي فيما تعاني 50% من المصالح التجارية من صدمات سلبية الارباح ومستقبل قاتم إذا ما دخل الاقتصاد فعلا في ركود.





وتوضح انالأقتصاد بدأ يفقد الزخم اذ تظهر أرقام مكتب الاحصاء ان الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بنسبة 0.5 % في ربع كانون الاول ديسمبر وهو أقل بكثير مما يتوقعه الاقتصاديون.





هذا ويحذر الخبراء من أزمة الديون التضخمية الكبرى الوشيكة ..وارتفاع المطالبات بتقديم اعانات.





و التداعيات على الاقتصاد فتظهرها البيانات الرسمية اذ يقدر بنك استراليا الوطني خطر الركود بنسبة 45 % مع ارتفاع المخاطر وان يرتفع معدل البطالة بشكل حاد الى 4.7 % العام المقبل و 4.8 % في عام 2025 كما يلفت الاقتصاديون الى خطر حقيقي من الانكماش الاقتصادي ينعكس ان الكثيرين سيفقدون وظائفهم والأهم من ذلك انهم سيجدون صعوبة بالغة في العودة الى القوى العاملة في فترة زمنية قصيرة وما يزيد الامور سوءا ان نمو الاجور يتباطأ تماما.





وقد بدأت المخاوف من دخول استراليا في موجة من الركود التضخمي.





والركود التضخمي" هو مصطلح أقتصادي يعني ارتفاع معدل التضخم أو غلاء السلع في ذات الوقت يكون مصحوبا بتراجع كبير في مبيعات الشركات ودخلها.





في الواقع ان الركود التضخمي يهدد اقتصادات العديد من الدول ويرى المحللون ان هناك 3 أسباب لحدوثه:-تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على الأنشطة الأقتصادية في أوروبا وارتفاع أسعار الغذاء والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي.





ثانيا:الارتفاع السريع لأكلاف المعيشة الذي ضرب الانفاق الشرائي





ثالثا:الارتفاع السريع في سعر صرف الدولار الذي سبب أزمات للعملات العالمية



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.





