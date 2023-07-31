مصرف الاحتياط الفيدرالي يجتمع اليوم للنظر في اسعار الفائدة من جديد

انقسام في التوقعات حول قرار المصرف المحتمل لهذا اليوم

Reserve Bank of Australia building in Sydney

Reserve Bank of Australia building in Sydney, Australia, Thursday, Oct. 7, 2021. (AP Photo/Mark Baker) Source: AP

من المقرر ان ينظر مجلس ادارة مصرف الاحتياط الفيدرالي في اسعار الفائدة في اجتماعه الشهري الدوري اليوم (الثلاثاء).

ويترقب اصحاب الرهون العقارية السكنية والمصالح التجارية الصغيرة قرار المصرف الذي سيصدر بعد ظهر يوم فيما يختلف الاقتصاديون في توقعاتهم بشأن ماهية القرار.

وأوقف مصرف الاحتياط أسعار الفائدة عند 4.1 في المائة في تموز يوليو بعد سلسلة من الارتفاعات التي بدأت في آيار مايو من العام الماضي. وكانت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ترفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم لديها.

ومن المحتمل أن يوازن المصرف اليوم ما بين الذهاب لرفع آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية أوتعليق الفائدة للشهر الثاني على التوالي، مع انقسام الاقتصاديين والأسواق حول النتيجة المحتملة.
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فقد كان سوق العقود الآجلة واثقًا من أن البنك المركزي سيوقف رفع الفائدة، لكن الاقتصاديين اختلفوا في استطلاع أجرته رويترز كشف عن وجود أغلبية ضئيلة تؤيد فرضية رفع سعر الفائدة.

وتوقع عشرون من 36 شملهم الاستطلاع في الفترة ما بين 26-28 تموز يوليو ارتفاع سعر الفائدة إلى 4.35 في المائة فيما قال الـ 16 الآخرون إنه لن يكون هناك تغيير.

كما انقسم الاقتصاديون من المصارف الأربعة الكبرى في أستراليا ، مع توقع اثنين ثبات سعر الفائدة دون تغيير بينما يميل الاثنان الآخران إلى وجود ارتفاع.

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نشر في: 1/08/2023 7:53am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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