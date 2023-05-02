رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي يقول إن أسعار المنازل كانت وراء قرار رفع سعر الفائدة

بعد قرار مجلس إدارة بنك الاحتياطي برفع أسعار الفائدة، قال المحافظ فيليب لوي إن الناس بحاجة إلى الاعتقاد بأن التضخم سينخفض، لأن الخوف من التضخم المستمر لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمر.

RBA Philip Lowe.jpg

لا يزال البنك واثقًا من قدرته على تحقيق استقرار سلس للاقتصاد بعد أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى. Source: AAP

النقاط الرئيسية:
  • قال محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي إنه لا يزال من الممكن إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف دون التسبب في ركود
  • أدى رفع 25 نقطة أساس في مايو إلى رفع سعر الفائدة إلى 3.85 في المائة
  • أكد المحافظ أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية»
لا يزال رئيس بنك الاحتياطي واثقًا من قدرته على الوصول = بالاقتصاد إلى بر الأمان بعد أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

وفي كلمة ألقاها عقب رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سعر الفائدة في مايو، قال محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي إنه لا يزال من الممكن إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف دون التسبب في ركود.

قال الدكتور لوي إنه أخبر مجلس إدارة البنك في عشاء في بيرث أن البنك اختار إبقاء سعر الفائدة ثابتًا في أبريل لقياس نبض الاقتصاد وتشير البيانات الواردة إلى الحاجة إلى مزيد من التشديد.

وقال: «منذ ذلك الحين، رأينا المزيد من الأدلة على أن سوق العمل الأسترالي لا يزال ضيقًا جدًا، وأن تضخم أسعار الخدمات يثبت أنه مستمر بشكل غير مريح في الخارج، وأن أسعار الأصول - بما في ذلك سعر الصرف وأسعار المساكن - تستجيب للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة».
اقرأ المزيد

بشرى سارة للأستراليين: مصرف الاحتياط يجمّد سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 10 أشهر

وردا على سؤال حول ما إذا كان البنك المركزي يلعب «لعبة الروليت على الركود» من خلال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، قال إن «المسار الضيق» لتفادي الركود «لم يصبح أضيق» ولكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين تخيم على التوقعات.

وقال أيضًا إن إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف مع الحفاظ على معظم الوظائف تتوقف على اعتقاد الناس أن التضخم سينخفض بسرعة.

وقال: «إذا اعتقد الناس أن التضخم سيظل مرتفعًا، فمن المفهوم أنهم سيعدلون سلوكهم». «ستكون الشركات أكثر استعدادًا لرفع أسعارها وسيسعى العمال إلى زيادات أكبر في الأجور».

وحذر من أنه بمجرد ترسيخ توقعات التضخم، سيكون من الصعب جدًا خفض التضخم وسيتطلب الأمر المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة والمزيد من فقدان الوظائف.
Reserve Bank Of Australia Announces First Interest Rate Rise Since 2010
Governor of the Reserve Bank of Australia Philip Lowe. Source: Getty / Louie Douvis
أدى رفع 25 نقطة أساس في مايو إلى رفع سعر الفائدة إلى 3.85 في المائة.

توقع العديد من الخبراء أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على حاله مرة أخرى بعد التوقف مؤقتًا في أبريل، لكن البيانات الواردة، بما في ذلك نسبة التضخم والوظائف وأسعار المنازل، أدت مجتمعة إلى زيادة أخرى.
اقرأ المزيد

بعد توقف مؤقت: مصرف الاحتياط يرفع سعر الفائدة على القروض المنزلية من جديد

وأكد المحافظ أنه قلق من أن تنتهي أستراليا مثل العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى التي تعاني من تضخم الخدمات اللزج.

وقال: «من الممكن أن تكون الظروف مختلفة هنا في أستراليا، لكن التجربة في الخارج تشير إلى وجود مخاطر صعودية، خاصة بالنظر إلى الدرجة العالية من القواسم المشتركة بين البلدان في ديناميكيات التضخم مؤخرًا».

وكما هو الحال في البيان بشأن أحدث قرار بشأن أسعار الفائدة، أكد المحافظ أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية» لخفض التضخم بسرعة كافية، قائلاً «مجلس الإدارة ليس في مسار محدد مسبقًا».

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.
شارك
نشر في: 3/05/2023 8:16am
المصدر: AAP
Available in other languages
الموضوع
BusinessAustralia

اخترنا لك

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

16:41
Heba and Noor photo.jpg

Why love is the elephant in the room to some Arab Australians

eid prayers

مجلس الأئمة الأسترالي يعلن موعد عيد الفطر المبارك

07:52
Car Crash

كل ما عليك فعله إذا تعرضت لحادث سير في أستراليا

12:13
نجاح حداد - قصة نجاح.JPG

'الأرزاق على الله رغم المنافسة': من أرملة وأم لتوأم إلى صاحبة واحد من أشهر مطابخ سيدني

Logo of FIFA Women's World Cup 2023 on display.

لماذا طلب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم من الفيفا التخلي عن عقد رعاية السعودية لكأس العالم للسيدات؟

24:19
Copy of Newsletter big.jpg

إلهام شاهين في لقاء حصري من أستراليا: 'كسرني فراق أمي. أستحضرها لأسكب دموعي في أي مشهد'

22:09
Two Muslim woman embracing.jpg

Like mother, like daughter? Why some Aussie Arab mums are seeking different parenting styles