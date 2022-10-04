البنك الاحتياطي الأسترالي يخالف التوقعات ويرفع أسعار الفائدة 0.25%

النقاط الرئيسية أبطأ البنك الاحتياطي إبطاء وتيرة الزيادات السريعة في أسعار الفائدة مع الرفع السادس على التوالي للفائدة بمعدل 0.25 نقطة مئوية

هذه المرة الأولى التي تم فيها رفع أسعار الفائدة بأقل من 0.5 نقطة مئوية منذ أيار/مايو الماضي

سوف تضيف الزيادة 74 دولار شهرياً إلى أقساط رهن عقاري مدته 25 عاماً بقيمة 500,000 دولار

وتعد هذه المرة الأولى التي تم فيها رفع أسعار الفائدة بأقل من 0.5 نقطة مئوية منذ أيار/مايو الماضي.





وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إن مجلس إدارة البنك قرر أن الوقت قد حان للتباطؤ قليلاً وإجراء عمليات التقييم.





وأشار في بيانه بعد الاجتماع إلى أن "معدل السيولة زاد بشكل كبير في فترة قصيرة من الزمن".





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"انطلاقاً من ذلك، قرر مجلس الإدارة زيادة معدل النقد بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر حيث يقوم بتقييم توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في أستراليا".



وترفع هذه الخطوة سعر الفائدة القياسي إلى 2.6 في المائة، على الرغم من أن هذا لا يزال أعلى سعر فائدة رسمي في أستراليا منذ تموز/يوليو 2013.





وسوف تضيف الزيادة 74 دولار شهرياً إلى أقساط رهن عقاري مدته 25 عاماً بقيمة 500,000 دولار، وضعف ذلك لمن يسددون قرضاً عقارياً بقيمة مليون دولار.





وارتفعت أقساط السداد على قرض نصف مليون دولار لمدة 25 عاماً بمقدار 687 دولار شهرياً منذ أول رفع لسعر الفائدة في أيار/مايو، على افتراض أن جميع الزيادات في الأسعار قد تم تحميلها للعملاء بالكامل.





لكن المقترضين الذين يأملون أن يشكل رفع سعر الفائدة المحدود إلى نهاية الزيادات من المرجح أن يصابوا بخيبة أمل.





وأكد لوي: "يتوقع مجلس الإدارة زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".





"سيستمر تحديد حجم وتوقيت الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة من خلال البيانات الواردة وتقييم مجلس الإدارة لتوقعات التضخم وسوق العمل".





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