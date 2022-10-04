بعد Optus: الكشف عن تعرض Telstra لهجوم إلكتروني

وأكد متحدث باسم Telstra أن ما يصل إلى 30 ألف موظف سابق وحالي قد تم تحميل أسمائهم وعناوين بريدهم الإلكتروني على منتدى على شبكة الإنترنت المظلمة.





وقال إن Telstra نفسها لم تتعرض للاختراق، لكن طرفاً ثالثاً كان يعرض برنامج مكافآت للموظفين تعرض لخرق البيانات في عام 2017.



اقرأ أيضا بعد خرق شبكة Optus: هذا هو موقف الأستراليين من خصوصية بياناتهم

Advertisement





ولا يشمل الخرق أي عملاء.





في هذه الأثناء، سلّمت Optus البيانات أخيراً إلى Services Australia بعد أسبوعين تقريباً من الكشف عن خرق هائل للبيانات.





وأكد بيل شورتن، رئيس حزب العمال، أن الوكالة الحكومية تلقت البيانات يوم الثلاثاء وتقوم بتقييمها لمعرفة ما يمكن استخلاصه منها.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



