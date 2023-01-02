"مأساة مفجعة": غرق ضابط شرطة أثناء محاولة انقاذ ابنه من الموت بنيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية شرطة نيو ساوث ويلز تؤكد أن المتوفي كان ضابطا خارج الخدمة

تم استدعاء خدمات الطوارئ بعد أن علق الرجل في تيار مميت بشاطئ بونغولا

تمكن الابن من النجاة وتوفي الأب في موقع الحادث بعد فشل محاولات الانعاش

حادثة غرق جديدة تشهدها الشواطئ الأسترالية، حيث تعرض ضابط شرطة خارج الخدمة للغرق بعد أن أنقذ ابنه المراهق على شاطئ في الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز.





تم استدعاء خدمات الطوارئ بعد أن علق الرجل البالغ من العمر 45 عامًا في تيار على شاطئ Bongola، جنوب منطقة Narooma، في حوالي الساعة 1.30 ظهرا في أول أيام السنة الجديدة.





عندما وصل المنقذون إلى مكان الحادث، أخبرهم شهود العيان أن الرجل ذهب إلى البحر لإنقاذ الشاب البالغ من العمر 14 عامًا، ولكن بعد إنقاذه اختفى تحت الماء.





رصدت مروحية جسد الرجل في الماء وتم سحبه من قبل المنقذين، لكن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاشه وتوفي في مكان الحادث.



وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز أن الرجل الذي توفي كان ضابطا خارج الخدمة وأن الشرطة المحلية ستعد تقريرا للطبيب الشرعي.





وقال بول هوير القائم بأعمال المفتش إن وفاة الضابط كانت مأساة "ستنتقل إلى عائلته وأصدقائه وزملائه في العمل".





وقال للصحفيين يوم الاثنين "إنه أمر مدمر في هذا الوقت من العام حيث من الواضح أنه مع وفاة الشرطيين في كوينزلاند منذ أسبوعين - فإن ذلك يوضح مدى خطورة عمل الشرطة".





"مما أفهمه حول الحادث، كان قادرًا على دفع ابنه للخروج من التيار المميت. ثم جذبه التيار بعيدًا، ومن الواضح أن ذلك سيشكل جزءًا من تحقيقنا لفهم ملابسات الأمر".





كرر القائم بأعمال المفتش هوير نصيحة الشرطة والإنقاذ الذين يمارسون رياضة ركوب الأمواج بالسباحة بين الأعلام على شاطئ خاضع للدوريات والمراقبة المستمرة.



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هيئة الطوارئ تنقذ 1000 شخص من الغرق في نيو ساوث ويلز

قال ستيفن بيرس، الرئيس التنفيذي لشركة Surf Life Saving NSW، إن لديهم العديد من الحالات كل عام "حيث يذهب شخص ما إلى عملية الإنقاذ ويصبحون بدورهم الضحية والشخص الذي ذهبوا لإنقاذه ينجو بنجاح من التيار الذي وقعوا فيه".





مع ارتفاع درجات الحرارة التي دفعت الآلاف من الناس إلى شواطئ الولاية هذا الصيف، نفذ المنقذون في نيو ساوث ويلز بالفعل أكثر من 1000 عملية إنقاذ منذ عيد الميلاد، وهو رقم قياسي".





قال بيرس لـوكالة AAP: "لم نشهد هذا العدد من قبل".





"الرسالة الأساسية اليوم، خاصةً لأنه يوم مليء بالحركة على الشاطئ، نحث الناس على الذهاب إلى شواطئ خاضعة للدوريات ووجود متابعة مستمرة، وهذا في أي مكان يرفرف فيه العلم الأحمر والأصفر وحيث يتواجد منقذونا ورجال الإنقاذ لدينا في الخدمة".



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حصيلة الغرق الأكبر خلال موسم العطلات

حذر جاستن سكار، الرئيس التنفيذي لشركة Royal Life Saving، من أن الأسبوع الماضي بين عيد الميلاد وحتى اليوم كان من بين أكثر الفترات القاتمة بالنسبة لوفيات الغرق.





"العطلة الصيفية هي الوقت الذي نحب فيه جميعًا اللحاق بالأصدقاء والعائلة والاسترخاء، ولكن للأسف، إنها أيضًا فترة الذروة للغرق، حيث لا يعود الكثير من الناس إلى المنزل بعد تلك الرحلة".





"يحتاج الرجال بشكل خاص إلى الامتناع عن شرب الكحوليات حتى بعد خروجهم من الماء".





وقال: "كان الكحول حاضرا في أكثر من ربع وفيات الغرق الصيف الماضي، لذلك نطلب من الجميع الابتعاد عن استهلاكها خلال فترة السباحة".



