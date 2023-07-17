الحكومة الفيدرالية تقرر فتح المزيد من مراكز الدراسة الجامعية في الضواحي والأرياف

المبادرة ستتكلف حوالي 67 مليون دولار لتسهيل الحصول على الدراسة الجامعية

University classroom Japan

Source: Getty / Getty Images

قررت الحكومة الفيدرالية إنشاء مراكز دراسية جامعية في الضواحي الخارجية للمدن الكبرى للمرة الأولى في ظل تخصيصات مالية قدرها 66.9 مليون دولار.

وأكدت الحكومة العمالية إنشاء 34 مركز جديد للدراسة الجامعية في الأرياف وضواحي كبرى المدن الاسترالية.

وسيتم إنشاء هذه المراكز في المناطق التي تفتقر إلى وجود حرم جامعي كبير فيها والتي تنخفض فيها نسبة السكان الحاصلين على مؤهلات جامعية.
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وستوفر هذه المراكز أجهزة كمبيوتر وإنترنت ومساحات للدراسة وكذلك اساتذة لدعم المهارات الأكاديمية للطلاب.

يذكر أنه يوجد حاليًا 34 مركزًا دراسيًا جامعيًا إقليميًا تعمل في جميع أنحاء االبلاد.
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نشر في: 18/07/2023 7:48am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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