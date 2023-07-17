الحكومة الفيدرالية تقرر فتح المزيد من مراكز الدراسة الجامعية في الضواحي والأرياف

قررت الحكومة الفيدرالية إنشاء مراكز دراسية جامعية في الضواحي الخارجية للمدن الكبرى للمرة الأولى في ظل تخصيصات مالية قدرها 66.9 مليون دولار.





وأكدت الحكومة العمالية إنشاء 34 مركز جديد للدراسة الجامعية في الأرياف وضواحي كبرى المدن الاسترالية.





وسيتم إنشاء هذه المراكز في المناطق التي تفتقر إلى وجود حرم جامعي كبير فيها والتي تنخفض فيها نسبة السكان الحاصلين على مؤهلات جامعية.



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وستوفر هذه المراكز أجهزة كمبيوتر وإنترنت ومساحات للدراسة وكذلك اساتذة لدعم المهارات الأكاديمية للطلاب.





يذكر أنه يوجد حاليًا 34 مركزًا دراسيًا جامعيًا إقليميًا تعمل في جميع أنحاء االبلاد.



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