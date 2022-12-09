بعد اجتماع مجلس الوزراء: أزمة أسعار الطاقة في طريقها للحل.. ولكن من سيتحمل العبء الأكبر؟

النقاط الرئيسية تقديم تخفيضات على فواتير الطاقة للأسر الأسترالية والولايات تضع حدًا أقصى لأسعار الفحم

ألبانيزي يصرح أن الإعانة ستوزع بطريقة لتجنب الآثار التضخمية على الاقتصاد.

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من المقرر أن يتلقى الأستراليون الذين يعانون من أزمة تكلفة المعيشة خصومات مؤقتة على فواتير الطاقة الخاصة بهم كجزء من اتفاقية جديدة تم عقدها بين الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم.





بموجب الاتفاق الجديد، ستحصل الأسر الأسترالية على الإعانة من خلال حزمة خصم بقيمة 1.5 مليار دولار على الطاقة تقوم بتمويلها الحكومة الفيدرالية - وتديرها الولايات والأقاليم.





قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي: "سيتم دفعها من خلال حكومات الولايات"، مضيفًا أن الإعانة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.



"هذا مهم، وأفضل من المنح النقدية - التي لها تأثير انكماشي على الاقتصاد."





وأشار إلى أن الدراسات التي أجرتها الحكومة تُظهر أن متوسط ميزانية الأسرة سيكون في وضع أسوأ العام المقبل بنحو 230 دولارًا في حال عدم تنفيذ الخطة الجديدة.





وأوضح أن التوقعات تُظهر أن الخطة ستشهد انخفاضًا بنسبة 16 نقطة مئوية في الزيادة المتوقعة في أسعار الغاز في 2023-24، وتأثيرًا مشابهًا على أسعار الكهرباء - حيث سينخفض الارتفاع المتوقع في الأسعار بنسبة 36% في 2023-24 أو بمقدار 13 نقطة مئوية.





وتعد الإغاثة المؤقتة واحدة من أربعة بنود للخطة الجديدة التي حددها ألبانيزي، بعد انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الوطني مساء الأمس.



The energy dilemma Source: ABC Australia ماهي ملامح الخطة الجديدة؟





تشمل البنود الأخرى وضع سقف مؤقت على أسعار الفحم بمعدل 125 دولارًا للطن، على أن يتم تنفيذه من قبل ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز.





سيكون هناك أيضًا حد أقصى لأسعار الغاز لمدة 12 شهرًا بسعر 12 دولارًا لكل جيجا جول (وحدة قياس الغاز)، وسيتم ذلك تحت إشراف لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC). كما سيتم تطبيق مدونة سلوك إلزامية على تجار الغاز بالتجزئة.





وسيتم دعوة البرلمان الاسبوع المقبل للانعقاد للنظر في التشريعات المطلوبة لتنفيذ الإجراءات والبنود المقترحة.





وأشار ألبانيزي إلى أن هناك حاجة إلى "إجراء عاجل" لحماية المستهلكين الأستراليين من آثار ارتفاع الأسعار المدمرة.



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وقال "الأوقات الصعبة تتطلب إجراءات استثنائية، نحن نعلم أن ما نراه الآن هو زيادة هائلة في أسعار الطاقة العالمية تتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا".





"وبسبب عدم قيام أستراليا بالاستثمار في عدد من أصول الطاقة الخاصة بنا، فوضعنا حرج وضعيف أمام تقلبات الأسعار الدولية، وهذا يضع ضغطًا على الشركات، ولكن أيضًا على الأسر الأسترالية في المستقبل".





وكشف ألبانيزي أن طبيعة الإعانة المقدمة ستختلف من ولاية إلى أخرى، قائلاً إن تأثير الحدود القصوى للأسعار على الولايات المعتمدة على الفحم سيكون أكثر حدة.



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كيف حدثت الأزمة؟





كانت الحكومة الفيدرالية على خلاف مع نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وكلاهما من كبار منتجي الفحم، بشأن تمويل تدخل الحد الأقصى للسعر.





وتشير توقعات الميزانية لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إمكانية حدوث زيادة بنسبة 56% في أسعار الكهرباء خلال العامين المقبلين.





حذرت أناستازيا بالاشاي رئيسة حكومة كوينزلاند الأسبوع الماضي من أنه "لا يمكن" أن تُضحي الولاية بفوائد قطاع الفحم تحت أي ظرف، قبل أن يقترح نظيرها في نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه أن الكومنولث يجب أن يخفف من أي آثار عكسية على اقتصادات الولايات بسبب الخطة الجديدة.



لكن يبدو أن الاتفاق قد اقترب هذا الأسبوع بعد أن أكد مات كين وزير الخزانة في نيو ساوث ويلز أنه لا يسعى للحصول على تعويض عن الإيرادات المفقودة، قائلاً إن الولاية "مستعدة لتلقي الصدمة" لحماية المستهلكين.





وكان كين قد حذر الحكومة الفيدرالية من أن هناك حاجة لاتخاذ إجراء هذا الأسبوع لمنع الأسعار من الارتفاع في العام الجديد.





مناجم الفحم على وشك الإغلاق





وفي حديثه قبل الاجتماع يوم الجمعة، اتهم سيمون برمنغهام من المعارضة حزب العمال بالتقاعس عن وعده بخفض تكاليف المعيشة.





وأوضح برمنجهام أن الأمر متروك للحكومة لتوضيح الفوائد التي سيحصل عليها الأستراليون ومتى.





وقال لشبكة سكاي نيوز: "كان ينبغي على الحكومة أن تفعل ذلك منذ شهور. لم يكن ينبغي لها أن تتوقع ارتفاع أسعار الطاقة في الميزانية ولا تفعل شيئًا حيال ذلك [في ذلك الوقت]".



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جاء هذا الإعلان بعد يوم من موافقة وزراء الطاقة الأستراليين على آلية جديدة تعتمد فقط على الطاقة المتجددة، والتي قال وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين إنها ستعزز الاستثمار في هذا القطاع.





يصر بوين على أن حزب العمال سوف يربط الإغاثة قصيرة الأجل مع تحول طويل الأجل نحو مصادر أرخص وأنظف.





وافق وزراء الطاقة الأستراليون على تلك الآلية والاعتماد فقط على الطاقة المتجددة يوم الخميس.





وقال بوين لراديو ABC يوم الجمعة "لنكن صريحين: مناجم الفحم ستغلق".



