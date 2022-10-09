الأمطار والفيضانات تتسبب بفوضى في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا "من المتوقع أن يستمر ذلك لأسابيع، ولأشهر قادمة"

النقاط الرئيسية: أمطار غزيرة في نيو ساوت ويلز وفيكتوريا تتسبب بفياضات وإغلاق طرق

نشر 85 تحذير في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز يوم الأحد في العديد من المناطق

تشير التوقعات الى مزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات

تسببت الأمطار الغزيرة التي غمرت الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا في حدوث فيضانات وإغلاق طرق، مما جعل السكان في حالة تأهب.





تم نشر حوالي 85 تحذيراً في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز يوم الأحد، حيث نُصح المخيمون في محمية على نهر مورومبيدجي في واجا واجا ومتنزه دوبو ويسترن بلينز السياحي على نهر ماكواري بالمغادرة.





وطُلب من السكان على طول نهر هاوكسبيري غرب سيدني الاستعداد للإخلاء مع توقع حدوث فيضانات خطيرة.





Advertisement

وكما تم إصدار تحذير طارئ للأشخاص لإخلاء Gronos Point في Wilberforce على نهر Hawkesbury شمال غرب سيدني.



مخاطر الفيضانات الكبرى

تنصح دائرة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز السكان في Hawkesbury-Nepean المعرضة للفيضانات في Windsor و Sackville و Lower Portland و North Richmond و Penrith Menangle للبقاء على اطلاع على التطورات يوم الأحد، مع توقع حدوث فيضانات.



Supercars enthusiasts camping at the Bathurst 1000 have been warned of stormy and potentially dangerous conditions over the weekend. Source: AAP / Murray McCloskey لا تزال الفيضانات الكبرى تحدث في اتجاه مجرى النهر على نهر ماكواري في وارن.





وأجرت NSW SES 21 عملية إنقاذ بين عشية وضحاها، حسبما صرح مساعد المفوض دين ستوري لشبكة أخبار أي بي سي يوم الأحد.





"الغالبية العظمى من هؤلاء كانوا من الأشخاص الذين حاولوا القيادة عبر مياه الفيضانات وعلقوا، مما يعرض أنفسهم وأسرهم وحياة عمال الإنقاذ في خدمة الطوارئ لخطر كبير للغاية".





وقال ستوري إنه من المتوقع أن تستمر الفيضانات واسعة النطاق لأيام أو حتى أسابيع.





"إن SES جاهزة، وتعمل مع أفراد المجتمع هؤلاء لتوعيتهم ودعمهم إذا كانوا يعانون من الفيضانات".



جهود الإنقاذ والإغاثة

أجرت خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز ست عمليات إنقاذ واستجابت لـ 330 مكالمة للمساعدة على مدار 24 ساعة من بعد ظهر يوم السبت.



اقرأ المزيد ما السبب وراء هذه الأمطار الغزيرة في أستراليا؟

وأغلقت الطرق في البلدات بسبب السيول المفاجئة.





قالت جين جولدنج من مكتب الأرصاد الجوية (BOM) إن الأمطار ستزداد شدة طوال يوم السبت حتى وقت مبكر من يوم الأحد شرق سلسلة Great Dividing Range، حيث تتسبب العاصفة في هطول أمطار غزيرة تنتقل من غرب الولاية إلى الساحل، ستنتهي بحلول منتصف النهار، مع توقع سطوع الشمس في بداية الأسبوع.



لا تعرض حياتك للخطر

حث رئيس وزراء نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيت الناس على البقاء بأمان، وتوخي الحذر على الطرق وتجنب القيادة عبر الفيضانات.





"لا تعرض حياتك أو عائلتك أو المتطوعين للخطر".





في فيكتوريا، غمرت الأمطار الغزيرة مهرجان النبيذ والموسيقى يوم السبت، مع تحذيرات من فيضانات كبيرة في أجزاء من الولاية حتى مع انخفاض هطول الأمطار.



NSW Premier Dominic Perrottet urged people to stay safe, be cautious on the roads and avoid driving through flood waters. Source: AAP / Jason O'Brien وطائرات الهليكوبتر التابعة لقوات الدفاع الأسترالية في وضع الاستعداد في نيو ساوث ويلز للمساعدة في حالات الطوارئ المحتملة.





,في فيكتوريا، أصدرت خدمات الطوارئ رسالة مراقبة وعمل للمجتمعات في الأجزاء الوسطى والشمالية الشرقية.



تجدد المخاطر

حثت مفوضة ولاية نيو ساوث ويلز كارلين يورك الناس على التزام اليقظة طوال الأسبوع المقبل.





"من المهم أن نتذكر أن الأمطار ستمر والشمس ستشرق، لكن الفيضانات من المحتمل أن تعود".





قال وزير خدمات الطوارئ ستيف كوك، إن ولاية نيو ساوث شهدت على 8 أيام أيام فقط على موسم العاصفة، وأن الفيضانات أثرت بشكل كبير على المجتمعات الريفية والإقليمية.





"من المتوقع أن يستمر ذلك لأسابيع، في الواقع لأشهر قادمة".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



