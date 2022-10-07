ما السبب وراء هذ الأمطار الغزيرة في أستراليا؟

النقاط الرئيسية: تجاوزت الأمطار في سيدني معدل هطول الأمطار السنوي مع بقاء 3 أشهر على نهاية العام

ظاهرة لا نينيا التي نشهدها للعام الثالث على التوالي من أهم أسباب هذه الأمطار الغزيرة في أستراليا

تشير التوقعات الى المزيد من الأمطار والفيضانات وتصف التوقعات الصيف القادم بالممطر

ضربت أشد الأمطار جنوب شرق القارة، حيث دفع الطوفان الضخم سيدني لتجاوز معدل هطول الأمطار السنوي البالغ 2.2 متر مع بقاء ثلاثة أشهر حتى نهاية العام.





تستعد أجزاء أخرى من الساحل الشرقي لمزيد من الفيضانات في الأيام المقبلة.



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ما الذي يسبب كل هذا المطر؟

بدأ كل شيء الأسبوع الماضي عندما أطلقت البحار الدافئة على غير العادة قبالة شمال غرب أستراليا كميات هائلة من الهواء الرطب.





ارتفع هذا الهواء ليشكل غيوماً ضخمة، مدفوعة بالرياح، تحمل مليارات الأطنان من المياه عبر القارة.





قد تبدو الغيوم صغيرة، لكنها تحمل كميات هائلة من الماء.



وعلى سبيل المثال ما يقارب من 100 ملم من الأمطار التي سقطت حتى الآن هذا الأسبوع على مدينة سيدني الداخلية، أي حوالي 25 كيلومتراً مربعاً، يشكلون حوالي 2.5 مليار لتر من الماء.



لماذا تمطر؟

يحتاج المطر إلى عنصرين رئيسيين: الرطوبة والحركة الصاعدة في الغلاف الجوي.





تأتي معظم هذه الرطوبة من تبخر مياه المحيطات، لكن بعضها يأتي من تبخر مياه من الأرض، خاصةً عندما تكون رطبة.





ونحصل على حركة تصاعد للبخار مع تسخين السطح أو عندما يضطر الهواء إلى الصعود أو عندما يكون لدينا حالة طقس تجعل الهواء يصعد.



LISTEN TO اليوم حطمت نيو ساوث ويلز الرقم القياسي لهطول الأمطار فيها حيث فاقت كمية الامطار التي تلقتها الولاية هذا العام ما سجلته في عام 1950 و1860. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة عن تفعيل مشروع رفع جدار السد الرئيسي في الولاية وقالت إنه سوف يحمي مناطق غرب سيدني من خطر الفيضانات المستقبلية. SBS Arabic24 06/10/2022 04:23 Play

وسوف تتسع كتلة الهواء الرطب تتصاعد من السطح كلما تحركت أعلى في الغلاف الجوي لأن ضغط الهواء ينخفض بسرعة مع الارتفاع.





هذا هو السبب في أن هذه الكتل تنفجر في النهاية عندما ترتفع في السماء.





يتطلب تمدد هذا الهواء الرطب جهداً، لذلك يجب إيجاد الطاقة من مكان ما، وتؤخذ الطاقة من حركة جزيئات الهواء والماء داخل الكتل، وبما أن درجة الحرارة هي مقياس لحركة الجزيئات، فإن الهواء يبرد.



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عندما يبرد الهواء وتتباطأ جزيئات الماء، فإنها تلتصق ببعضها البعض بسهولة أكبر، وتشكل قطرات.





وهذه هي عملية التكثيف والتي ينتج عنها تكون السحب.





يتنوع حجم الغيوم، ولكن يمكن أن تصل السحب التراكمية إلى أكثر من 10 كيلومترات فوق السطح.





وحتى الغيوم الصغيرة تحتوي على الكثير من الماء، حيث سحابة واحدة تغطي كيلومتراً مكعباً واحداً ستحتوي على حوالي 500 طن من الماء.



قد تتساءل لماذا لا يؤدي هذا الوزن إلى خفض السحابة بأكملها على الفور.





والجواب هو أن الرطوبة منتشرة جداً في الغيوم، والهواء الموجود أسفلها يكون أكثر كثافة.





وعند نقطة معينة، تتكثف كمية كافية من الماء وتجّمع معاً في قطرات ويهط الماء إلى الأرض كمطر بسبب الجاذبية.



لماذا تمطر كثيرا الآن؟

الطقس مهيأ لنقل الرطوبة عبر الغلاف الجوي عبر الضغط المنخفض والجبهات الباردة التي تتحرك من الغرب إلى الشرق.





ويتحرك الهواء الموجود على السطح لمحاولة إلغاء الاختلافات في الضغط، على الرغم من أن دوران الأرض يجبر الهواء على الدوران بشكل حلزوني بدلاً من التحرك مباشرة إلى الداخل، ينتج عن هذا رياح تتحرك نحو مركز الضغط المنخفض ثم تضطر إلى التحرك لأعلى وتحمل الرطوبة معها.





لهذا السبب ترتبط أنظمة الضغط المنخفض بالرياح والأمطار، وتتميز الجبهات الباردة بارتفاع كتل الهواء لأنها تحدد الانقسامات بين الهواء البارد والدافئ.





يكون الهواء الأكثر دفئاً أقل كثافة لذا يرتفع فوق الهواء البارد.



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لماذا يوجد الكثير من الرطوبة في الهواء؟

يرتبط ذلك بارتفاع درجات حرارة البحر قبالة شمال أستراليا، مما يتسبب في تبخر المزيد من المياه من سطح البحر.





تؤدي لا نينيا، التي نشهدها للعام الثالث على التوالي، الى بحاراً أكثر برودة في وسط وشرق المحيط الهادئ بالقرب من خط الاستواء ودرجات حرارة أعلى من المتوسط لسطح البحر في غرب المحيط الهادئ، بما في ذلك حول أستراليا.





لكن لا نينيا، ليست بمفردها لدينا أيضاً ما يسمى ثنائي القطب السلبي في المحيط الهندي، حيث تشتد الرياح الغربية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه حول إندونيسيا والشمال الغربي لأستراليا.





ومع تقاطع هاتين الدورتين المناخيتين، نحصل على المزيد والمزيد من الرطوبة في الهواء حول أستراليا.





وعندما تظهر أنظمة الضغط المنخفض، فإنها تجذب الرطوبة فوق القارة وتتسبب في ارتفاع الهواء وتشكيل غيوم محملة بشكل كبير.





ويمكننا أن نحصل على أمطار غزيرة بدون ظاهرة لا نينيا، لكن لا نينيا تزيد من احتمالية حدوث أمطار أكثر غزارة وانتشاراً.





على سبيل المثال، تتضاعف فرصة الحصول على يوم ممطر في ثلث أستراليا أكثر من الضعف خلال ظاهرة لا نينيا مقارنة بالظروف الأخرى.



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خلال معظم أيام الربيع، هناك نسبة صغيرة فقط من تجد يوم به أمطار تزيد عن 1 ملم في أستراليا.





ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يكون لدينا أيام يتعرض فيها ثلث أو أكثر من القارة للأمطار، تماماً كما رأينا هذا الأسبوع.





مع الفيضانات المدمرة في شباط واذار التي لا تزال حية في ذاكرتنا، يأمل معظم الأستراليين أن يتوقف المطر، لكن الفيضانات لم يتنته معنا بعد.





ومع استمرار ظاهرة لا نينيا، يمكننا أن نتوقع المزيد من أحداث الأمطار الغزيرة على نطاق واسع.





ونظراً لأن تربة شرق أستراليا مشبعة في العديد من المناطق، فهناك فرصة كبيرة أن تتجدد الفيضانات.





وبحلول بداية العام المقبل، تتوقع معظم نماذج التوقعات ضعف ظاهرة لا نينيا. وأيضاً على الأرجح سيكون الصيف القادم ممطراً.





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