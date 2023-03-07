بنك الاحتياط الأسترالي يرفع الفائدة للمرة العاشرة إلى أعلى مستوياتها منذ عشرة أعوام

واصل مصرف الاحتياط الأسترالي رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي وسط ارتفاع مستويات التضخم.

The Reserve Bank of Australia has lifted the official cash rate for the third straight month in a row.

The Reserve Bank of Australia has lifted the official cash rate for the third straight month in a row. Source: AAP / AAP / Bianca De Marchi

النقاط الرئيسية
  • البنك الاحتياطي الأسترالي يرفع سعر الفائدة إلى 3.6% للمرة العاشرة على التوالي
  • أسعار الفائدة تصل إلى أعلى معدلاتها في العشر سنوات الماضية
  • محافظ البنك يعتذر للمواطنين الذين قاموا باتباع توقعات المصرف بانخفاض أسعار الفائدة حتى عام 2024
رفع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) السعر النقدي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.6 في المائة.

يواجه الأستراليون الذين لديهم رهن عقاري ارتفاعاً جديدا في أسعار الفائدة بعد أن قرر البنك المركزي الأسترالي رفع معدل النقد الرسمي للمرة العاشرة وسط ارتفاع مستويات التضخم.

تأتي هذه الزيادة وسط معاناة الأسر الأسترالية من أعباء المعيشة والتي تهدد العديد بالانزلاق عدة طبقات في السلم الاجتماعي.
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جاء الإعلان عن زيادة 25 نقطة مئوية بعد الاجتماع الشهري لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي.

وهذه هي الزيادة العاشرة على التوالي في معدل السيولة بعد أن رفعه بنك الاحتياطي الأسترالي بمقدار 50 نقطة أساس في مايو/آيار الماضي.

وكان فيليب لوي محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي قد أعرب في بيان سابق أعن اعتذاره للمواطنين الذين قاموا بالاستماع لتوقعات المصرف السابقة حول عدم ارتفاع أسعار الفائدة حتى عام 2024.

وقال لوي آنذاك "أعتذر للمواطنين الذين استمعوا إلينا وقاموا ببناء قراراتهم الشرائية اعتمادا على ذلك، لقد أخطأنا التقدير وأنا آسف لذلك".
Tax cuts
RBA Governor Philip Lowe Source: AAP
وتابع لوي "حجم وتوقيت الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة سوف تعتمد على البيانات الواردة وتقييم المجلس لتوقعات التضخم وسوق العمل".

هذا ولم يشهد معدل الفائدة ارتفاعا أعلى من 3% منذ أبريل 2013، وأعلى من 3.1% منذ نوفمبر 2012، عندما وصل إلى معدل 3.25%.

وتوقع العديد من الاقتصاديين قيام مصرف الاحتياط برفع أسعار الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة في محاولة لكبح جماح التضخم في البلاد.

ولتوضيح تبعات القرار، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي رفع معدل الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية للأسرة التي لديها رهن عقاري بقيمة 500,000 دولار إلى زيادة التكاليف بنحو 900 دولار شهريًا أو 10,000 دولار سنويًا.

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نشر في: 7/03/2023 2:51pm, آخر تحديث: 7/03/2023 3:29pm
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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