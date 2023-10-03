مصرف الاحتياط يجمّد سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

أبقى مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة مجددا وسط تواصل أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في أستراليا.

SENATE ESTIMATES

Deputy Governor of the Reserve Bank of Australia (RBA) Michelle Bullock speaks during Senate Estimates at Parliament House in Canberra, Wednesday, February 15, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • البنك الاحتياطي الأسترالي يجمد سعر الفائدة عند 4.1% للمرة الرابعة على التوالي
  • الطلب المتزايد والتضخم وسلاسل التوريد ساهمت في قرارات رفع سعر الفائدة في السابق
  • ميشيل بولوك تعلن عن أسعار الفائدة لأول مرة بصفتها المحافظ الجديد لمصرف الاحتياط
أعلن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) عن تجميد سعر الفائدة بمعدل 4.1 للمرة الرابعة على التوالي.

وهذا هو الإعلان الأول عن أسعار الفائدة لمحافظ المصرف الجديدة ميشيل بولوك بعد أن تسلمت مهام عملها خلفا لفيليب لوي.
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ويرى عدد من محللي السوق أن تراجع التضخم سيقلل من فرص زيادة أسعار الفائدة.

جدير بالذكر أن المصرف قد جمد سعر الفائدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وسط انخفاض معدلات التضخم للمرة الأولى إلى 6 % منذ فترة طويلة.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 12 مرة في أقل من 18 شهراً، في محاولة لكبح التضخم وإعادته للنطاق المستهدف عند 2-3 في المائة.

وفي وقت سابق، عبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن دعمه لقرارات بنك الاحتياطي ومحافظه السابق فيليب لوي قبل الإعلان عن رفع سعر الفائدة ولكنه حذر من تأثير قراراتهم على المواطنين.

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نشر في: 3/10/2023 2:37pm
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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