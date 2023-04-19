قرار بتجريد سلطة مصرف الاحتياط بتحديد أسعار الفائدة

الصلاحية في تحديد أسعار الفائدة ستُمنح لمجلس من خبراء السياسة النقدية

A pedestrian walks past the Reserve Bank of Australia (RBA) building in Sydney.

A pedestrian walks past the Reserve Bank of Australia (RBA) building in Sydney. Source: AAP / AAP Image/Joel Carrett

سيتم تجريد مجلس إدارة مصرف الاحتياطي من سلطته في تحديد أسعار الفائدة واستبداله بمجلس من خبراء السياسة النقدية.

وسيقوم وزير الخزانة جيم تشالمرز بإصدار مراجعة رئيسية لـعمل مصرف الاحتياط ، وهي أول مراجعة رسمية له منذ التسعينيات.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة العمالية دعمًا من حيث المبدأ لجميع التوصيات المحددة البالغ عددها 51 والتي وردت في المراجعة
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هذا وقالت وزيرة الرعاية بكبار السن أنيكا ويلز إن المراجعة تأخرت كثيرا خاصة لما لمصرف الاحتياط من دور يؤثر كثيرا على ميزانية العائلات الاسترالية.

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نشر في: 20/04/2023 7:41am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS