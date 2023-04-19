قرار بتجريد سلطة مصرف الاحتياط بتحديد أسعار الفائدة

سيتم تجريد مجلس إدارة مصرف الاحتياطي من سلطته في تحديد أسعار الفائدة واستبداله بمجلس من خبراء السياسة النقدية.





وسيقوم وزير الخزانة جيم تشالمرز بإصدار مراجعة رئيسية لـعمل مصرف الاحتياط ، وهي أول مراجعة رسمية له منذ التسعينيات.





ومن المتوقع أن تقدم الحكومة العمالية دعمًا من حيث المبدأ لجميع التوصيات المحددة البالغ عددها 51 والتي وردت في المراجعة



هذا وقالت وزيرة الرعاية بكبار السن أنيكا ويلز إن المراجعة تأخرت كثيرا خاصة لما لمصرف الاحتياط من دور يؤثر كثيرا على ميزانية العائلات الاسترالية.





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