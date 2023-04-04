Rogue Heroes: القصة الأصلية لقوات الخدمة الجوية الخاصة كما لم يعرفها أحد من قبل!

النقاط الرئيسية: تستند هذه السلسلة إلى كتاب Ben Macintyre الأكثر مبيعاً Rogue Heroes>

تدور الأحداث في القاهرة حول مجموعة من الرجال المنشقين الذين عارضوا الوضع القائم في الخدمة العسكرية.

يستطيع هؤلاء الرجال اكتساب هوية واسم "قوات الخدمة الجوية الخاصة" بقيادة دايفيد ستيرلينغ.

تبدو تلك الأحداث التي تم تصويرها وكأنها غير معقولة، لكنها فعلاً حقيقية بمعظمها، وسيبدأ عرضها نهار الأربعاء في الخامس من نيسان أبريل على SBS On Demand وفي تمام التاسعة والنصف على SBS.





هذه السلسلة هي من إصدار مؤلف Peaky Blinders وتستند إلى كتاب Ben Macintyre الأكثر مبيعاً "Rogue Heroes" التي تصف بصورة درامية كيفية تشكيل أكبر وحدة من القوات الخاصة في العالم، SAS، في ظل ظروف استثنائية في أحلك أيام الحرب العالمية الثانية.



David Stirling (Connor Swindells) Source: SBS / Rory Mulvey تدور أحداث هذه السلسلة في القاهرة عام 1941 حول مجموعة من الرجال المنشقين الذين يعتبرون أنفسهم عصابة من القراصنة والرجال المختلفين الذين يعارضون الوضع القائم في الخدمة لفعل الأشياء بطرق مختلفة قليلاً.





تبدأ الأحداث عندما يشعر أحد الضباط الغريبي الأطوار دايفيد ستيرلينغ بالملل والإحباط من إخفاقات السلطات العسكرية وتعاملها مع استراتيجية الحرب القائمة، إذ كان مقتنعًا بأن وحدات الكوماندوز التقليدية لا تعمل، وهي وجهة نظر شاركها مع ضابط شاب آخر.





عندها وضع الضابطان خطة جذرية تتعارض مع جميع القواعد المقبولة للحرب الحديثة وحاولا إقناع صديق لهم بالانضمام إلى مهمتهم.



BBC DRAMA PICTURE RELEASE: First-look and further casting revealed for SAS: Rogue Heroes - the major new series from Peaky Blinders creator Steven Knight First-look images featuring Connor Swindells, Jack O'Connell, Alfie Allen, Sofia Boutella and Dominic West have been released by the BBC and Kudos Source: SBS يحارب "ستيرلنغ" من أجل الحصول على إذن بتجنيد جنود لوحدة سرية صغيرة من شأنها إحداث فوضى خلف خطوط العدو. كان يجمع رجالاً من نوع معين، أولئك الفاشلون في المدارس الحكومية والسجون العسكرية أي الرجال الذين لا ينصاعون، بل يمتثلون لأمر واحد فقط وهو القتل.





جمع فريق "ستيرلنغ" التناقضات في صفاته من فكان معقداً وفاسداً ومتهوراً، كما أنهم كانوا شجعان وبطوليون بشكل مذهل.



استطاعت وحدة ستيرلنغ أن تكتسب هوية واسماً وهو قوات الخدمة الجوية الخاصة (SAS)، وذلك بمساعدة الكولونيل دودلي رانجل كلارك، الذي كان أستاذ الخداع الاستراتيجي في المخابرات البريطانية السرية في الشرق الأوسط.



BBC DRAMA PICTURE RELEASE: First-look and further casting revealed for SAS: Rogue Heroes - the major new series from Peaky Blinders creator Steven Knight First-look images featuring Connor Swindells, Jack O'Connell, Alfie Allen, Sofia Boutella and Dominic West have been released by the BBC and Kudos Source: SBS لكن الأمر هنا متروك لستيرلنغ ورجاله لإثبات استراتيجيتهم في الهبوط بالمظلات في الصحراء ومهاجمة وتحييد قواعد العدو الجوية تحت جنح الظلام.





فماذا سيكون مصيرهم؟





يمكنكم مشاهدة هذه السلسلة ابتداء من نهار الأربعاء في الخامس من نيسان أبريل على SBS On Demand وفي تمام التاسعة والنصف على SBS.



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