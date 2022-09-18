روسيا تحظر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها رداً على العقوبات التي تفرضها كانبرا عليها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها حظرت دخول 41 شخصية أسترالية أبرزهم صحافيون إلى الأراضي الروسية، في إجراء وضعته في إطار الردّ على العقوبات التي تفرضها كانبرا على موسكو بسبب غزوها العسكري لأوكرانيا.

Russia: Moscow in pictures

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة أنها حظرت دخول 41 شخصية أسترالية أبرزهم صحافيون إلى الأراضي الروسية Source: AAP / TASS/Sipa USA

النقاط الرئيسية
  • حظرت روسيا دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها رداً على العقوبات التي تفرضها كانبرا عليها
  • تضمّ اللائحة أسماء موظّفين في شركات أسلحة أسترالية وفي وسائل إعلامية أسترالية كبرى
  • سبق أن حظرت موسكو في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، دخول 159 أسترالياً إلى أراضيها للأسباب نفسها
نشرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لائحة أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد. وتضمّ اللائحة أسماء موظّفين في شركات أسلحة أسترالية وفي وسائل إعلامية، بينهم ساره فيرغسون الإعلامية المعروفة لدى قناة ABC.

وحذّرت الوزارة من أن "نظراً إلى واقع أن كانبرا لا تنوي رسمياً التراجع عن خطّها المناهض للروس وتستمر في فرض عقوبات جديدة، فإن تحديث هذه اللائحة سيتواصل".
اقرأ أيضاً

"كانت قوة موحدة طوال فترة حكمها": أنتوني ألبانيزي يشيد بالملكة إليزابيث لحفاظها على "علاقة خاصة بأستراليا"

Advertisement
وسبق أن حظرت موسكو في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، دخول 159 أسترالياً إلى أراضيها للأسباب نفسها.

ومنذ بدء هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، اتخذت روسيا إجراءات مماثلة ضد مئات المسؤولين الغربيين.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط 
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك
نشر في: 18/09/2022 11:53am
المصدر: AFP