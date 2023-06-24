قائد مجموعة فاغنر يعلن الانتفاض على القيادة العسكرية الروسية: "سندمر كل ما يعترض طريقنا"

أعلن قائد فاغنر أنّه وعناصر مجموعته البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدّون للموت" من أجل "الوطن الأم" و"تحرير الشعب الروسي" من التسلسل الهرمي العسكري الذي أعلن دخوله في تمرّد ضدّه.

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Ukrainian servicemen shoot from a captured Russian 152.4 mm howitzer Msta-B on a front line near the Kupyansk city of Kharkiv's area, Ukraine, 06 October 2022 amid Russia's military invasion. Source: EPA / SERGEY KOZLOV/EPA/AAP Image

النقاط الرئيسية:
  • أعلن قائد فاغنر أنّه وعناصر مجموعته البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدّون للموت" من أجل "الوطن الأم" و"تحرير الشعب الروسي"
  • يؤكد بريغوجين أن لديه 25 ألف مقاتل
  • اتّهمت السلطات الروسية الجمعة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بالسعي إلى إشعال "حرب أهلية" في البلاد
أعلن قائد فاغنر أنّه وعناصر مجموعته البالغ عددهم 25 ألفا الانتفاض في مواجهة القيادة العسكرية الروسية.
وقال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية جديدة على تلغرام "نحن جميعا على استعداد للموت، جميعنا الـ25 ألفا... لأننا نموت من أجل الوطن، نموت من أجل الشعب الروسي الذي يجب تحريره من أولئك الذين يقصفون السكان المدنيين".

وتعهد بريغوجين السبت أن "يذهب حتى النهاية" وأن "يدمّر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

وقال في رسالة صوتية على تلغرام "نحن نُواصِل وسنذهب حتى النهاية" وذلك بعد إعلانه أن قواته "اجتازت (...) حدود الدولة" الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا. ويؤكد بريغوجين أن لديه 25 ألف مقاتل.
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ولم يقدم قائد فاغنر دليلا على هذه المزاعم، ولم يتسن لوكالة فرانس برس تأكيد صحة هذه التصريحات.

وقال بريغوجين إنه "دخل إلى روستوف"، وهي مدينة في جنوب روسيا غير بعيدة عن أوكرانيا، وإن عناصره لم يفتحوا النار باتجاه مُجنّدي الوحدة المنتشرين لعرقلة طريقه.

وأضاف "نحن لا نقاتل سوى المحترفين"، قائلا إنه لا يريد قتل "أطفال". لكنه شدد أيضا على "أننا سندمر كل ما يعترض طريقنا".

وفي وقت سابق ليل السبت ذكر بريغوجين أنّ قوّاته أسقطت مروحيّة عسكريّة روسيّة.

وقال في رسالة صوتيّة "الآن فتحت مروحيّة النار على رتل مدنيّ، وقد أسقطتها وحدات فاغنر"، من دون أن يُحدّد مكان الواقعة.

من جهتها اتّهمت السلطات الروسية الجمعة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بالسعي إلى إشعال "حرب أهلية" في البلاد بسبب دعوته العسكريين للانتفاض على قيادتهم، مناشدة مقاتليه القبض عليه.
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وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان إنّ "تصريحات بريغوجين وأفعاله هي في الواقع دعوة لبدء نزاع أهلي مسلّح على أراضي الاتّحاد الروسي وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الأوكرانية الموالية للفاشية"، مطالباً مقاتلي فاغنر بـ"اتّخاذ إجراءات لاعتقاله".

ودعا المعارض ورجل الأعمال الروسي في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي السبت الروس إلى دعم قائد مجموعة فاغنر الذي تعهد إسقاط القيادة العسكرية الروسية.

وكتب خودوركوفسكي على تلغرام "نعم، حتى الشيطان يجب مساعدته إذا ما قرر مواجهة هذا النظام. ونعم، هذه ليست سوى البداية".

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نشر في: 24/06/2023 1:54pm
آخر تحديث: 24/06/2023 2:22pm
By AFP - SBS
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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