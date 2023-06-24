أهالي ركاب الغواصة المنكوبة يبكون أحباءهم بعد إعلان مقتلهم

أعرب أهالي ركاب الغواصة الخمسة التي فقدت قرب حطام سفينة تايتانيك التي غرقت قبل 111 عاما في شمال الأطلسي، عن حزنهم الشديد لخسارة احبائهم الجمعة بعدما قضوا في كارثة المركبة السياحية العلمية الصغيرة وفق إعلان الشركة المشغلة.

CORRECTION Titanic Tourist Sub Passengers

CORRECTS SPELLING OF THE NAME TO HENRI, INSTEAD OF HENRY This photo combo shows from left, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet, Stockton Rush, and Hamish Harding are facing critical danger aboard a small submersible that went missing in the Atlantic Ocean. The missing submersible Titan imploded near the wreckage of the Titanic, killing all five people on board, the U.S. Coast Guard announced Thursday, June 22, 2023. (AP Photo/File) Source: AP / AP

النقاط الرئيسية:
  • أعرب أقارب رجل الأعمال الباكستاني-البريطاني وابنه الذي قضى مع الركاب الثلاثة الآخرين في الانفجار الداخلي للغواصة عن "حزنهم العميق" برحيلهما
  • أشار وزير الخارجية جيمس كليفرلي على تويتر إلى أنها "أخبار مأسوية" معربا عن "دعم" حكومته و"تعازيها" للأسر
  • قال المدير السابق للعمليات البحرية في الشركة إن كوة الرؤية في مقدم الغواصة صممت لتحمل الضغط على عمق 1300 متر وليس أربعة آلاف متر
استنكر مخرج فيلم "تايتانيك" الشغوف باستكشاف قاع البحر جيمس كامرون الخميس "تجاهل التحذيرات" في شأن سلامة الغواصة.

وقال في حديث لمحطة "إيه بي سي نيوز" التلفزيونية الأميركية "لقد لفتني التشابه مع كارثة تايتانيك التي تلقى قبطانها مرارا وتكرارا تحذيرات من وجود الجليد أمام سفينته، ومع ذلك انطلق بأقصى سرعة في حقل جليدي في ليلة غير مقمرة".

وأشار إلى أن "كثرا في هذا الوسط كانوا قلقين جدا في شأن هذه الغواصة" التابعة لشركة "أوشنغيت"، كاشفا أن "عددا من المعنيين البارزين" في هذا المجال "وجهوا رسائل إلى الشركة نبهوها فيها إلى أن ما تفعله تجريبي جدا ولا يخوّلها نقل ركاب".

من جهته، قال غييرمو سوهنلين أحد مؤسسي الشركة مع ستوكتون راش الذي كان من بين الضحايا، لإذاعة "تايمز راديو"، "شاركت في المراحل الأولى من برنامج التطوير "في "أوشنغيت" و"كنا ملتزمين جدا الأمور المرتبطة بالأمن والسلامة".
Titanic-Tourist Sub
This photo provided by OceanGate Expeditions shows a submersible vessel named Titan used to visit the wreckage site of the Titanic. In a race against the clock on the high seas, an expanding international armada of ships and airplanes searched Tuesday, June 20, 2023, for the submersible that vanished in the North Atlantic while taking five people down to the wreck of the Titanic. (OceanGate Expeditions via AP); Top inset: (Top) Arvind Tharunsri, Scuba instructer; (Bottom) Hamish Harding, Stockton Rush, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, and Paul-Henri Nargeolet - the passengers of Titan. Credit: AP
وأضاف "كان التخفيف من الأخطار جزءا أساسيا من ثقافة الشركة".

وأعرب أقارب رجل الأعمال الباكستاني-البريطاني وابنه الذي قضى مع الركاب الثلاثة الآخرين في الانفجار الداخلي للغواصة عن "حزنهم العميق" برحيلهما.

وينتمي شاه زاده داود (48 عاما) وابنه سليمان (19 عاما) إلى عائلة أسست واحدة من أكثر الإمبراطوريات الصناعية ازدهارا في باكستان.
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ومن الأسر المنكوبة الأخرى عائلة رجل الأعمال البريطاني هايميش هاردينغ الناشط في مجال الطيران (58 عاما)، وقد أشادت به في بيان قائلة إنه "مستكشف شغوف" و"زوج محب وأب كرس حياته لابنيه".

وتابعت "ما حققه في حياته كان متميزا وإذا كنا سنواسي أنفسنا قليلا (...) نقول إننا فقدناه وهو يفعل ما يحبه".

وكان خفر السواحل الأميركيون والشركة المنظمة للرحلة أعلنا الخميس أن ركاب الغواصة الذين فقدوا منذ الأحد قضوا في "انفجار داخلي كارثي" للغوصة بسبب الضغط على الأرجح.

وقالت شركة "أوشنغيت" في بيان "نعتقد الآن أن رئيسنا ستوكتون راش وشاه زاده داود وابنه سليمان وهايميش هاردينغ وبول-هنري نارجوليه ماتوا للأسف".

من جهته، أعلن الأدميرال في خفر السواحل الأميركيين جون موغير في مؤتمر صحافي في بوسطن أن "حقل الحطام" الذي عثرت عليه روبوتات البحث قرب الحطام الأسطوري على عمق حوالى أربعة آلاف متر "يتوافق مع انفجار داخلي كارثي" للغواصة.

وأشار الأدميرال إلى أن "خسارة كارثية" للضغط هي أصل الحادث.

ومساء الخميس، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البحرية الأميركية اكتشفت الأحد، بعد فترة وجيزة من فقدان الاتصال بالغواصة، إشارة تدل على انفجار محتمل للمركبة.

وبالإضافة إلى داود وابنه، كان يشارك في الرحلة رئيس الشركة المشغلة "أوشنغيت" ستوكون راش ورحل الأعمال البريطاني هايميش هاردينغ والغواص الفرنسي والضابط السابق في البحرية الفرنسية بول-هنري نارجوليه البالغ 77 عاما والمتخصص بحطام تايتانيك.

"مستكشفون حقيقيون"

وقالت "أوشنغيت"، "كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة وشغفا عميقا لاستكشاف محيطات الكوكب وحمايتها" مضيفة أنها "حزينة على الخسائر البشرية".

بدوره، قدّم موغير "تعازيه" لأسر المفقودين.

في لندن التي فقدت ثلاثة مواطنين، أشار وزير الخارجية جيمس كليفرلي على تويتر إلى أنها "أخبار مأسوية" معربا عن "دعم" حكومته و"تعازيها" للأسر.

واستخدم الجيشان الأميركي والكندي خصوصا، وسائل كبيرة من مراقبة جوية بواسطة طائرات سي-130 وبي-8 وسفن مجهزة بروبوتات غواصة في موقع سفينة بولار برينس التي انطلقت منها الغواصة "تايتن".

وامتدت منطقة البحث على سطح المياه على مسافة 20 ألف كيلومتر مربع.

كذلك، وصلت صباح الخميس سفينة البحث الفرنسية "أتلانت" المجهزة بروبوت فيكتور 6000 القادر على الغوص حتى حطام تايتانيك، على ما ذكر معهد الأبحاث الفرنسي لاستكشاف البحار "أنفريمير" التابعة له.

إهمال محتمل

وبدأت الغواصة السياحية التي يبلغ طولها حوالى 6,5 أمتار رحلتها الأحد وكان يفترض أن تطفو على السطح بعد سبع ساعات، لكن الاتصال فُقد بعد أقل من ساعتين من إبحارها، وهي تتمتع نظريا بقدرة على الغوص لمدة 96 ساعة.

وكان إعلان سماع صوت تحت الماء عبر طائرات استطلاع كندية الأربعاء أثار الآمال بإنقاذ الركاب، وأدى إلى توجيه أسطول متعدد الجنسيات من عناصر وآليات الإنقاذ إلى مكان الحادث، رغم عدم تحديد مصدر الصوت.

منذ بدء عمليات البحث الأحد، كشفت تفاصيل تدين شركة "أوشنغيت" مع اتهامات بالإهمال على صعيد سلامة الغواصة السياحية.
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وظهرت شكوى رفعت العام 2018 واطلعت عليها وكالة فرانس برس جاء فيها أن مديرا سابقا في الشركة المنظمة للرحلة ديفيد لوكريدج صُرف من عمله لأنه شكك بسلامة الغواصة.
Titan The Submersible That Vanished On Expedition To The Titanic Wreckage
Undated handout photo shows Titan, the submersible that vanished on expedition to the Titanic wreckage. A massive search and rescue operation is under way in the mid Atlantic after a tourist submarine went missing during a dive to Titanic's wreck on Sunday. Contact with the small sub was lost about an hour and 45 minutes into its dive, the US Coast Guard said. Tour firm OceanGate said all options were being explored to rescue the five people onboard. Tickets cost $ 250,000 for an eight-day trip including dives to the wreck at a depth of 3,800m (12,500ft). Photo via ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / ABACA/PA/Alamy
وقال المدير السابق للعمليات البحرية في الشركة إن كوة الرؤية في مقدم الغواصة صممت لتحمل الضغط على عمق 1300 متر وليس أربعة آلاف متر.

ودفع كل واحد من الركاب مبلغ 250 ألف دولار لمشاهدة حطام سفينة "تايتانيك" التي غرقت في واحدة من أكبر الكوارث البحرية في القرن العشرين.

وغرقت سفينة "تاتانيك" في رحلتها الأولى في نيسان/ابريل 1912 بعدما اصطدمت بجبل جليد ما أدى إلى غرق 1500 من ركابها وأفراد طاقمها. وعثر على حطامها في 1985 على مسافة 650 كيلومترا من السواحل الكندية في المياه الدولية للمحيط الأطلسي. ويستقطب الحطام منذ ذلك الحين صائدي كنوز وسياح.

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نشر في: 24/06/2023 12:34pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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