الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية وغالبية الدول العربية

أعلنت السلطات في السعودية وغالبية الدول العربية أنّ يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بعدما ثبتت رؤية هلال شوّال مساء الخميس.

Pilgrims performing Tawaf (circumambulating) the Kaaba

Pilgrims performing Tawaf (circumambulating) the Kaaba Credit: Photo Wiki/ Muhammad Mahdi Karim

النقاط الرئيسية
  • السعودية والإمارات وقطر ومصر يحتفلون يوم الجمعة بأول أيام عيد الفطر
  • في الدول ذات الأغلبية الشيعية سيكون السبت أول أيام العيد
  • تم الإعلان في السعودية بعد ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس
قال الديوان الملكي في الرياض في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنّ "المحكمة العليا قرّرت أنّ يوم غدٍ الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".

بدورها، أعلنت السلطات في كلّ من مصر والإمارات العربية المتّحدة وقطر والكويت وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية وسوريا والسودان أنّ الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

بالمقابل قالت السلطات الدينية في بعض الدول ذات الأغلبية الشيعية إنّ الجمعة هو المتمّم لرمضان وبالتالي يكون السبت أول أيام العيد.
اقرأ المزيد

"إنه اختلاف وليس خلاف": متى يحل عيد الفطر هذا العام وحول ماذا يدور الجدل؟

وقال مكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وأعلى مرجع شيعي في العراق السيّد علي السيستاني، إنّه نظراً الى عدم رؤية الهلال مساء الجمعة "يكون يوم السبت هو يوم عيد الفطر السعيد".

كذلك أعلنت سلطنة عمان أنّ السبت هو أول أيام العيد.

وفي لبنان يحتفل المسلمون السنّة بالعيد الجمعة وكذلك يفعل الشيعة الذين يقلّدون المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، في حين يحتفل بقية الشيعة بالعيد السبت.

ومن المتوقّع أن يحتفل السعوديون بعيد الفطر خلال عطلة تستمرّ أربعة أيام.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك
نشر في: 21/04/2023 1:06pm
By AFP - SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

الأكثر متابعة

A solar eclipse

أستراليا تستعد لكسوف الشمس غداً: هذا ما يجب أن تحذروا منه!

10:01
Everyone eid mubarak.jpg

'نعيش الوطن بحلوه ومُره': كيف حافظت عائلات فلسطينية في أستراليا على عادات عيد الفطر؟

08:55
SG Sexual Consent - YOUNG COUPLE

متى يعتبر النشاط الجنسي اعتداءً؟ وكيف يمكنك التأكد من أنك تمارس الجنس بالتراضي؟

eid prayers

مجلس الأئمة الأسترالي يعلن موعد عيد الفطر المبارك

11:28
EGYPT-RELIGION-ISLAM-EID

'إنه اختلاف وليس خلاف': متى يحل عيد الفطر هذا العام وحول ماذا يدور الجدل؟

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

CHINESE POLICE CAR.png

ماذا تفعل سيارة شرطة صينية في شوارع ملبورن؟

A pedestrian walks past the Reserve Bank of Australia (RBA) building in Sydney.

قرار بتجريد مصرف الاحتياط من سلطة تحديد أسعار الفائدة