الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية وغالبية الدول العربية

النقاط الرئيسية السعودية والإمارات وقطر ومصر يحتفلون يوم الجمعة بأول أيام عيد الفطر

في الدول ذات الأغلبية الشيعية سيكون السبت أول أيام العيد

تم الإعلان في السعودية بعد ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس

قال الديوان الملكي في الرياض في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنّ "المحكمة العليا قرّرت أنّ يوم غدٍ الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".





بدورها، أعلنت السلطات في كلّ من مصر والإمارات العربية المتّحدة وقطر والكويت وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية وسوريا والسودان أنّ الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.





بالمقابل قالت السلطات الدينية في بعض الدول ذات الأغلبية الشيعية إنّ الجمعة هو المتمّم لرمضان وبالتالي يكون السبت أول أيام العيد.



وقال مكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وأعلى مرجع شيعي في العراق السيّد علي السيستاني، إنّه نظراً الى عدم رؤية الهلال مساء الجمعة "يكون يوم السبت هو يوم عيد الفطر السعيد".





كذلك أعلنت سلطنة عمان أنّ السبت هو أول أيام العيد.





وفي لبنان يحتفل المسلمون السنّة بالعيد الجمعة وكذلك يفعل الشيعة الذين يقلّدون المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، في حين يحتفل بقية الشيعة بالعيد السبت.





ومن المتوقّع أن يحتفل السعوديون بعيد الفطر خلال عطلة تستمرّ أربعة أيام.



