هل تذكرون "مدرسة المشاغبين"؟ المشهد يتكرر يومياً في مدارس نيو ساوث ويلز

عيّنت نيو ساوث ويلز مستشاراً للسلوك لمساعدة المدارس في جميع أنحاء الولاية على التعامل مع شغب الطلاب.

Mixed Race boy pulling girl's hair in school

تواجه المدارس العامة والكاثوليكية والمستقلة سلوكيات تخريبية في الفصول الدراسية Credit: Andersen Ross Photography Inc/Getty Images

النقاط الرئيسية
  • قامت نيو ساوث ويلز بتعيين مستشار للسلوك لمساعدة المدارس في جميع أنحاء الولاية على التعامل مع شغب الطلاب
  • تواجه المدارس العامة والكاثوليكية والمستقلة سلوكيات تخريبية في الفصول الدراسية
  • تصاعدت حدة الشغب منذ الوباء عندما اضطرت المدارس إلى تنفيذ فترات متفرقة من التعلم عن بُعد
قالت وزيرة التعليم سارا ميتشل إن دونا كروس ستساعد في ضمان اتباع نهج ثابت قائم على الأدلة لتحسين سلوك الطلاب.

أضافت ميتشل: "الأستاذة كروس رائدة في مجال الصحة العقلية للأطفال ولديها عقود من الخبرة في التعليم والصحة العامة والبحث، بعد أن عملت مع الحكومات على مستوى الولايات وأيضاً على الصعيد المحلي والدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة".

"تعيينها كمستشارة متخصصة في سلوك الطلاب خطوة استباقية وضرورية في معالجة القضايا الحالية والجديدة والناشئة في مدارسنا".
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وتواجه المدارس العامة والكاثوليكية والمستقلة سلوكيات تخريبية في الفصول الدراسية، تصاعد حدتها منذ الوباء عندما اضطرت المدارس إلى تنفيذ فترات متفرقة من التعلم عن بُعد.

ويهدف النهج الجديد إلى دعم المعلمين في الفصول الدراسية وتحسين التجربة التعليمية للطلاب.

وقالت ميتشل: "لا نريد أن يؤدي سلوك الطفل في الفصل إلى منعه أو منع أقرانه من التعلم".

وتقول كروس إن حياتها المهنية مكرسة لتحسين الصحة والتنمية السلوكية ونتائج التعلم للأطفال والشباب.
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أضافت، "هناك العديد من التحديات السلوكية المستمرة والناشئة للطلاب - خاصةً عندما يكبرون في عالم رقمي".

ورحّب الرئيس التنفيذي للمدارس الكاثوليكية في نيو ساوث ويلز، دالاس ماكينيرني، بهذه الخطوة قائلاً إنها "مبادرة مهمة من شأنها أن تساعد في تحسين السلوك في مدارسنا".

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نشر في: 2/03/2023 2:44pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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