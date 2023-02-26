السناتور ليديا ثورب في مواجهة مع الشرطة في ماردي جرا في سيدني

قامت الشرطة بنقل السناتور ليديا ثورب من عرض ماردي جرا بعد أن أظهرت اللقطات أنها مستلقية في الشارع مما أوقف العرض مؤقتاً.





وفي مقطع فيديو للحادث تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر السناتور المستقلة من السكان الأصليين مستلقية على ظهرها أمام الشاحنة في شارع أكسفورد خلال العرض الذي أقيم ليلة السبت.



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ومن ثم اقترب اثنان من ضباط الشرطة من السناتور ثورب عندما بدأ الحشد في إطلاق صيحات الاستهجان.





وهتف أحد المتظاهرين خلال الحادث "تخلصوا منها! تخلصوا منها".



وثم نهضت على قدميها ويمكن رؤيتها وهي تتحدث مع الشرطة وطاقم ماردي جرا.





وقالت شرطة نيو ساوث ويلز لوكالة: "في حوالي الساعة التاسعة مساءً الليلة الماضية، كانت امرأة مستلقية في شارع أكسفورد، مما منع للحظات تقدم العرض".





واضافت "تم استبعادها لاحقا من العرض بناء على طلب المنظمين لخرق شروط مشاركتها".





وانتقلت السناتور ثورب إلى تويتر للتحدث عن مظهرها في ماردي جرا.



وأكد متحدث باسم سيدني ماردي جرا أن العرض قد قاطعه السناتور ثورب أثناء محاولتها تنظيم احتجاج.





وقال المتحدث: "بينما نحترم حق الفرد في الاحتجاج، فإن مقاطعة المسيرة بهذه الطريقة لها آثار كبيرة على سلامة المشاركين والجمهور".





وقال زعيم المواطنين ديفيد ليتلبراود إنه من المحزن أن السناتور ثورب قررت "صنع مشهد" مع احتجاجها.





وقال لبرنامج ناين توداي: "لم يكن الأمر متعلقاً بها الليلة الماضية، يجب أن يتعلق الأمر بحقيقة أننا انتقلنا كمجتمع ويجب أن نتأكد من عدم وجود تمييز ضد أفراد مجتمع الميم في مجتمعنا".





واستقال السناتور ثورب في وقت سابق من هذا الشهر من حزب الخضر على مقاعد البدلاء بسبب دعم الحزب لصوت السكان الأصليين في البرلمان بدلاً من إعطاء الأولوية لمعاهدة مع السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.





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