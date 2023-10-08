إطلاق قذائف من جنوب لبنان على مواقع إسرائيلية وتبني حزب الله للهجوم

أعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران أنه أطلق "أعدادًا كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة" على مواقع إسرائيلية في منطقة حدودية متنازع عليها.

LEBANON SYRIA BORDER

epa10902272 A Lebanese army soldier stands guard during a tour by the Lebanese army at the northern Lebanese-Syrian border, where hundreds of Syrian refugees are smuggled illegally, in the area of Wadi Khaled, Akkar, Lebanon, 05 October 2023. Around two million Syrian refugees have entered Lebanon since 2011, according to data by Lebanese General Security. The Lebanese government insists on returning them to Syria due economic and security situation in Lebanon, despite the United Nations High Commissioner for Refugees consideration that the situation in Syria is still unsafe and the return of refugees to their homeland is too dangerous. EPA/WAEL HAMZEH Source: EPA / WAEL HAMZEH/EPA

النقاط الرئيسية:
  • تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع إعلان حزب الله عن إطلاق قذائف وصواريخ على إسرائيل
  • الرد الإسرائيلي بقصف مدفعي على لبنان يزيد من التوترات في المنطقة
  • حزب الله يعلن عن تضامنه مع حماس بعد هجماتها على إسرائيل
أعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران الأحد أنه أطلق "أعداداً كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة" على مواقع إسرائيلية في منطقة حدودية متنازع عليها.

وجاء ذلك فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ قصفاً مدفعياً على جنوب لبنان، رداً على إطلاق نار من المنطقة.
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وقال الجيش الإسرائيلي في البيان إنّ "المدفعية الإسرائيلية تقصف المنطقة في لبنان التي جاء منها إطلاق نار"، من دون توضيح طبيعة الهجوم.

وفي السياق، أفاد حزب الله اللبناني في بيان بأنّ "المقاومة الإسلامية (حزب الله)... قامت بالهجوم على ثلاثة مواقع اسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة".

وأضاف أنّ ذلك جاء "تضامنا" مع الهجوم الجوي والبحري والبرّي واسع النطاق الذي أطلقته حركة حماس الفلسطينية السبت على إسرائيل.

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نشر في: 8/10/2023 6:44pm
تقديم: AFP - SBS
المصدر: SBS