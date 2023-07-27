اشتهرت برأسها الحليق ومهاجمتها البابا واعتناقها للإسلام: وفاة المغنية الإيرلندية شينيد أوكونر عن 56 عاماً

توفيت المغنية الإيرلندية الشهيرة شينيد أوكونور عن عمر يناهز 56 عاماً.

Sinead O'Connor Performs At The Vogue Theatre

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - FEBRUARY 01: Singer-songwriter Sinead O'Connor performs on stage at Vogue Theatre on February 01, 2020 in Vancouver, Canada. (Photo by Andrew Chin/Getty Images) Credit: Andrew Chin/Getty Images

النقاط الرئيسية
  • توفيت شينيد أوكونور عن عمر يناهز 56 عامًا.
  • اشتهرت المغنية وكاتبة الأغاني بآرائها الجريئة عن الدين والجنس والحركة النسوية والحرب.
  • غيّرت أوكونور صورة المرأة في الموسيقى بشكل جذري أوائل التسعينيات.
توفيت المغنية الإيرلندية شينيد أوكونور، المعروفة بصوتها المميز وأغنيتها الشهيرة Nothing Compares 2 U عن عمر يناهز 56 عاماً، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرلندية عن أسرتها.

واشتهرت أوكونور برأسها الحليق وملامحها الحزينة وملابسها التي مثلت تحدياً مباشراً لمفاهيم الأنوثة والجنس السائدة في الثقافة الشعبية، وغيّرت بشكل جذري صورة المرأة في الموسيقى.
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أصدرت عائلة المغنية الراحلة بياناً جاء فيه، "ببالغ الحزن نعلن وفاة محبوبتنا شينيد. عائلتها وأصدقاؤها مفجوعون ويطالبون باحترام الخصوصية في هذا الوقت العصيب للغاية".

الجدير بالذكر أن ملابسات وفاتها لا تزال غير واضحة.
Woman with shaved head and black leather jacket smiles as she stands in front of an award show sign.
Sinead O'Connor at the 31st Annual Grammy Awards at the Shrine Auditorium in Los Angeles on February 22, 1989. Source: AP / AP
خلال مسيرتها حققت أوكونور شهرة عالمية بأغنيتها Nothing Compares 2 U واشتهرت بآرائها الصريحة حول الدين والجنس والحركة النسوية والحرب.

وأثارت الجدل حول العالم بتمزيقها لصورة البابا يوحنا بولس الثاني خلال ظهورها التلفزيوني عام 1992 في برنامج Saturday Night Live ، معلنة: "حاربوا العدو الحقيقي".
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وكانت انتقاداتها للكاثوليكية مثيرة للجدل بشكل خاص في أنحاء من إيرلندا بعد سلسلة من فضائح الاعتداء الجنسي على الأطفال.
Sinead O'Connor singing
O'Connor converted to Islam in 2018 and changed her name to Shuhada Sadaqat but continued to perform under the name Sinead O'Connor. Source: Getty / Tim Mosenfelder
اعتنقت أوكونور الإسلام في عام 2018 وغيّرت اسمها إلى شُهدا صدقات، على الرغم من استمرارها في أداء عروضها الغنائية تحت اسم شينيد أوكونور.



ونشرت على حسابها الرسمي على فيسبوك في 12 تموز/يوليو الحالي أنها عادت مؤخراً إلى لندن، وكانت في صدد إنجاز ألبوم جديد والاستعداد لجولة فنية نهاية عام 2024 وأوائل عام 2025.


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نشر في: 27/07/2023 11:55am
المصدر: AAP
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