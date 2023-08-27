يموت ستة أستراليين كل يوم بسبب جرعة زائدة من الدواء. هل نقوم بما يكفي لمعالجة ذلك؟

النقاط الرئيسية: ألقى تقرير جديد الضوء على عدد الأستراليين الذين ماتوا بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

ووجد التقرير أنه من بين 2231 حالة وفاة ناجمة عن المخدرات تم الإبلاغ عنها في عام 2021، كانت 1675 حالة غير مقصودة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد بينينجتون، الذي يقف وراء التقرير، إن الجرعة الزائدة هي أزمة وطنية.

كل أربع ساعات يموت أسترالي بسبب جرعة زائدة من الدواء، مما دفع إلى تجديد الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الأزمة طويلة الأمد.





أظهر تقرير سنوي صادر عن مجموعة أبحاث الصحة العامة Penington Institute أنه تم الإبلاغ عن 2231 حالة وفاة ناجمة عن المخدرات في أستراليا في عام 2021.



ومن بين هذه الحالات، كانت هناك 1675 حالة غير مقصودة.





قال جون رايان، الرئيس التنفيذي للمعهد: «لقد تجاوزت الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة في أستراليا حصيلة وفيات الطرق منذ عام 2014، ولا نرى أي إجراء لتغيير هذا بشكل واضح».



الوفيات الناجمة عن الدواء ليست موزعة بالتساوي

كانت سبعة من أصل 10 وفيات غير مقصودة بجرعات زائدة من الدواء في عام 2021 من الرجال وكان السكان الأصليون الأستراليون أكثر عرضة للوفاة في ظل هذه الظروف بأربع مرات تقريبًا مقارنة بالأستراليين من غير السكان الأصليين.





كما سجلت المناطق الريفية والإقليمية معدل أعلى قليلاً من الوفيات غير المقصودة الناجمة عن الدواء مقارنة بالمراكز الحضرية.





كان الدواء الأكثر شيوعًا في تلك الحالات هو المواد الأفيونية، والتي ساهمت في 45.7 في المائة من الوفيات بسبب الجرعات الزائدة في عام 2021.



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تم العثور على المواد الأفيونية، التي توصف لتخفيف الألم ولكنها غالبًا ما ترتبط بالإدمان والتعاطي، في 81 في المائة من الوفيات التي تنطوي على مواد متعددة.





وأشار التقرير إلى الوفيات المرتبطة بالفنتانيل الأفيوني الاصطناعي كسبب رئيسي للقلق بعد أن ارتفعت بنسبة تزيد عن 800 في المائة منذ عام 2001.





وشكلت البنزوديازيبينات، وهي فئة من الأدوية التي توصف للمشاكل المتعلقة بالقلق والنوم، 32.5 في المائة من الوفيات غير المقصودة الناجمة عن الدواء، وأودت بحياة 544 شخصاً.





وهذا الرقم أعلى بكثير من الكحول، الذي تتسبب في 313 حالة وفاة من هذا القبيل.





وجاء في التقرير أن «الوفيات المرتبطة بأنواع الأدوية المتعددة أكثر شيوعًا بكثير من تلك المرتبطة بنوع واحد من الأدوية».



دعوات لمعالجة «الأزمة الوطنية»

تزامنت أزمة المواد الأفيونية العالمية مع ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من الدواء في جميع الفئات العمرية الأسترالية فوق 30 عامًا على مدار العشرين عامًا الماضية، خاصة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 59 عامًا (298 في المائة).



Opioids contributed to 45.7 per cent of overdose deaths in 2021, many of them accidental. Credit: SBS News وعلى الرغم من نمو عدد سكان أستراليا بنسبة 33 في المائة فقط في تلك الفترة الزمنية، فقد ارتفعت وفيات جرعات الدواء الزائدة غير المقصودة بنسبة 71 في المائة.





منذ عام 2001، شهدت أستراليا أكثر من 37000 حالة وفاة بسبب المخدرات.





بدأ المعهد في إنتاج تقرير الجرعة الزائدة السنوي منذ ثماني سنوات لإحداث تغيير، لكن السيد ريان قال إن الاستجابة كانت غير كافية تمامًا مقارنة بحجم المشكلة.





وقال إن «وقت معالجة هذه الأزمة الوطنية قد حان الآن».



