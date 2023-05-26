بعد ست سنوات من بيان أولورو: دعاة تكريس صوت للسكان الأصليين في البرلمان يتطلعون لأمل جديد

كان تكريس صوت للسكان الأصليين في البرلمان في الدستور توصية رئيسية لبيان أولورو من القلب.

علم السكان الأصليين يرفرف أمام أولورو.

Friday marks six years since the Uluru Statement from the Heart. Source: AAP / Lukas Coch

النقاط الرئيسية
  • سيجتمع قادة السكان الأصليين في أولورو يوم الجمعة للاحتفال بمرور ست سنوات على سماع الأستراليين لأول مرة بيان أولورو من القلب
  • جاء بيان أولورو بعد عامين من التشاور مع مجتمعات السكان الأصليين
  • دعا بيان أولورو لعام 2017 إلى تكريس صوت للسكان الأصليين في الدستور
قال أحد أعضاء مجموعة العمل إن دعم الأستراليين لصوت السكان الأصليين في البرلمان سيكون لحظة «اكتمال» و «أمل جديد» للسكان الأصليين الذين أمضوا سنوات في العمل من أجل التغيير.

سيجتمع قادة السكان الأصليين في أولورو يوم الجمعة للاحتفال بمرور ست سنوات على سماع الأستراليين لأول مرة
بيان أولورو من القلب
، وقبل أشهر من التصويت على إحدى توصياته الرئيسية: صوت السكان الأصليين في البرلمان.

جاء بيان أولورو بعد عامين من التشاور مع مجتمعات السكان الأصليين، سبق ذلك خمسة سنوات قامت خلالها حكومة التحالف السابقة
بتأجيل الأمر
.
Woman in purple shirt smiles.
Voice working group member Sally Scales says a successful referendum would be a "sigh of relief". Source: AAP / Mick Tsikas
في نهاية هذا العام. تقول عضو مجموعة العمل سالي سكاليس إن يوم الأحد الذي سيلي الاستفتاء الناجح سيكون بمثابة «تنفس الصعداء».

هذا وقد دعا بيان أولورو لعام 2017 إلى تكريس صوت للسكان الأصليين في الدستور.

ستتكون الهيئة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الذين يقدمون المشورة للحكومة بشأن القضايا التي تؤثر بشكل خاص على السكان الأصليين الأستراليين. لكن الهيئة لن يكون لها حق النقض على القوانين.

هذا ويعارض التحالف تكريس صوت للسكان الأصليين في البرلمان، وينتقد الزعيم بيتر داتون نقص التفاصيل حول كيفية عمل الهيئة، وما أسماه نهج حزب العمال «المتهور».

وقد قال داتون هذا الأسبوع: «سيُطلب من الأستراليين التصويت على تغيير دستوري لم يتم تدقيقه بشكل كامل وهو غير مؤكد بشكل أساسي».

لكن السيدة ساليس تقول إن «الجلوس والتحدث إلى الناس» هو مفتاح إقناع الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا غير مبالين بالتغيير.
HOUSE OF REPRESENTATIVES VOICE DEBATE
زعيم المعارضة الأسترالية بيتر داتون يتحدث خلال مناقشة حول التعديل الدستوري. Source: AAP / لوكاس كوتش
أعلن مقدم برنامج ABC ستان جرانت الأسبوع الماضي أنه أخذ إجازة بعد تلقيه طوفانًا من الإساءات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أوقفت NITV أيضًا النشاط على حساباتها قائلة إنها «سئمت العنصرية والكراهية» التي يعاني منها صحفيوها عبر الإنترنت.

تخضى السيدة سكاليس من أن يصبح النقاش «أكثر قبحًا» مع اقتراب يوم التصويت، لكنها متفائلة بشأن الدعم الواسع الذي تم الإعلان عنه بالفعل.

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نشر في: 26/05/2023 1:13pm
By Finn McHugh
المصدر: SBS
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