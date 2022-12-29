مصرع امرأة في حادثة سطو مسلح بكوينزلاند يثير مطالبات بتشديد عقوبات جرائم الأحداث بأستراليا

النقاط الرئيسية حادثة سطو مسلح بكوينزلاند تسفر عن مصرع امرأة وإصابة زوجها بطعنات

نفذ الجريمة شابان يبلغان من العمر 17 عامًا ويمثلان حاليا أمام محكمة بريزبان بتهم متعددة

أثارت القضية الرأي العام ومطالبات بتشديد قانون عقوبات جرائم الأحداث بأستراليا

انشغل الرأي العام الأسترالي على مدار اليومين الماضيين بحادثة سطو مسلح مرعبة في كوينزلاند، أسفرت عن مصرع أم لطفلين وإصابة زوجها يوم الإثنين الماضي.





يتذكر زوجها الحادثة وكيف قُتلت أثناء دفاعها عن منزلها في كوينزلاند، ووصفها بأنها "عصب" الأسرة.





ومن المقرر أن يمثل شابان يبلغان من العمر 17 عامًا أمام المحكمة بتهمة قتل إيما لوفيل، 41 عامًا، ومحاولة قتل زوجها، لي لوفيل، 43 عامًا.



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ووفقا لتحقيقات الشرطة ، تعرض الزوجين للهجوم في يوم الإثنين الماضي في منزلهما في منطقة North Lakes، على بعد 30 ميلاً شمال بريزبان.





وصل الزوجان إلى أستراليا من بريطانيا وبدأ حياتهما في ولاية كوينزلاند بغرض الاستقرار، وأنجبا طفلين خلال تلك الفترة.



Lee Lovell & Emma Lovell- Source: Lee Lovell/Facebook وقال مشرف الشرطة جون هالام للصحفيين إن الزوجين "تعرضا للسطو داخل المسكن وكانا يدافعان عن عقارهما" في الساعة 11:30 مساءً يوم الاثنين.





وأفادت الشرطة في بيان أن المشاجرة انتقلت إلى الفناء الأمامي حيث قيل إن الزوجة قد تلقت طعنات قاتلة في صدرها.





قال الزوج المكلوم إن عائلته "دمرت" بشكل واضح بعد عودته إلى المنزل عقب تلقيه العلاج من آثار الطعنات في مستشفى بريزبان الملكي.





وتحدث الزوج بحزن للصحفيين "إيما كانت بمثابة عصب العائلة."





"لقد كانت شخصًا جميلًا للغاية. لقد دمرتنا جميعًا خسارتها".



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"لا أدري ما السبب، لا أعرف ما الذي يفعله الناس في مثل تلك المواقف"





شغلت قضية عائلة لوفيلز الرأي العام الأسترالي، حيث كان لوفيل قد شارك سابقًا صورًا لهما معًا على وسائل التواصل الاجتماعي على شاطئ صن شاين كوست القريب في يوم عيد الميلاد مع أطفالهما.





ووصفت صديقة العائلة الشابة سكايل فليمنج الزوجة لوفيل بأنها " انسانة رائعة".





وتحدثت فليمينغ لـ 7News: "كانت دائمًا أمًا جيدة، كانت تضحك دائمًا، وتبتسم دائمًا - كانت دائمًا موجودة لدعم بناتها في كل شيء".





وصفت كريستينا لوفتهاوس التي كانت صديقة الطفولة للزوجة الراحلة لمدة 33 عامًا الحادثة، بأنها "جريمة مروعة لا معنى لها وتركت فجوة هائلة في حياتنا".





وقالت لوفتهاوس لصحيفة إيست أنجليان ديلي تايمز: "على الرغم من أننا كنا على بعد آلاف الأميال، إلا أننا كنا دائمًا معًا بالروح".



Neighbours deliver a floral tribute at the scene of a fatal incident at a Whitfield Crescent in the suburb of Northlakes, 26 km north of Brisbane, Tuesday, December 27, 2022. A 41-year-old Queensland woman has died after a struggle with intruders in her home north of Brisbane. (AAP Image/Jono Searle) NO ARCHIVING Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE "لقد كان قلبها حقًا من ذهب وساعدتني وعائلتي في الخروج من العديد من الأزمات".





وكانت قد خططت لوفتهاوس وعائلتها لزيارة عائلة لوفيل في أوائل العام المقبل.





وتزعم الشرطة أن الصبية المراهقين هربوا بعد حادث الطعن وعُثر عليهم بمساعدة فرقة الكلاب مع شابين آخرين في مكان قريب قبل الساعة الرابعة صباحًا بقليل يوم الثلاثاء.





وسيمثل الشابان البالغان من العمر 17 عامًا، أحدهما من منطقة Holland Park في بريزبان والآخر من منطقة Zillmere ، أمام محكمة بريزبان للأحداث يوم الأربعاء بتهم ارتكاب جريمة قتل والشروع في القتل والسطو المسلح.



Police are seen at the scene of a fatal incident at a Whitfield Crescent in the suburb of Northlakes, 26 km north of Brisbane, Tuesday, December 27, 2022. A 41-year-old Queensland woman has died after a struggle with intruders in her home north of Brisbane. (AAP Image/Jono Searle) NO ARCHIVING Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE هذا وقد تم رفض طلب الكفالة المقدم من محاميهما، بينما يواصل شابين آخرين كانا بصحبة منفذي الجريمة مساعدة الشرطة في التحقيقات.





وتم جمع تبرعات لصالح عائلة لوفيل وصلت حوالي 24 ألف جنيه إسترليني (42815 دولارًا أستراليًا) بحلول الساعة الثانية صباحًا يوم الأربعاء.



