وزير الخزانة جيم تشالمرز: ستحصل الشركات الصغيرة على إعفاء ضريبي مقابل الكهرباء

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الحصول على إعفاءات ضريبي يصل إلى 20000 دولار للكهرباء وكفاءة الطاقة، مما سيؤدي إلى خفض الفواتير وربما الحفاظ على سعر السلع.

Australian Federal budget 2022

Source: SBS

النقاط الرئيسية:
  • يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الحصول على إعفاءات ضريبي يصل إلى 20000 دولار
  • يمكن أن يستفيد من هذا الإجراء ما يصل إلى 3.8 مليون شركة في جميع أنحاء أستراليا
أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز عن حافز الطاقة للأعمال الصغيرة، الذي سيتم إدراجه في ميزانية الشهر المقبل، في محاولة لمساعدة الشركات على إدارة التكاليف الأولية لتغيير استخدام الطاقة.

ويمكن أن يستفيد من هذا الإجراء ما يصل إلى 3.8 مليون شركة في جميع أنحاء أستراليا.
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وستتمكن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 50 مليون دولار من التزويد بأجهزة التبريد والتدفئة بالكهرباء، وتركيب البطاريات والمضخات الحرارية، وكذلك الاستثمار في المواقد لتحل محل الغاز.

ورحب مجلس العقارات الأسترالي بهذه الخطوة يوم الأحد، قائلاً إن تكاليف تحسين المعدات غالباً ما تكون عائقاً أمام الشركات التي ترغب في تقليل فواتير الطاقة، على الرغم من أن المدخرات المستمرة تفوق النفقات الأولية.

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نشر في: 30/04/2023 5:41pm
آخر تحديث: 30/04/2023 5:44pm
المصدر: SBS

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