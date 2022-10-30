واقعة طريفة: ترحيل مسافر دولي وإلغاء تأشيرته في غرب أستراليا .. والسبب؟

النقاط الرئيسية سلطات مطار بيرث تلغي تأشيرة مسافر دولي بسبب خرق قوانين الحجر الزراعي

تم ضبط 6 كيلوغرامات من اللحوم المهربة في أمتعته

تتمتع أستراليا بنظام صارم للحجر الزراعي وتم تغريم الراكب 2700 دولار.

في واقعة طريفة، قامت سلطات المطار في ولاية غرب أستراليا بإلغاء تأشيرة مسافر دولي بعد ضبط 6 كيلوغرامات من اللحوم المهربة في أمتعته.





تم اكتشاف حوالي 3.1 كجم من البط، و 1.4 كجم من لحم البقر، وأكثر من 500 جرام من اللحم البقري المجمد وما يقرب من 900 جرام من الدجاج في أكياس المسافر خلال تفتيش قام به ضباط الأمن وهيئة الحجر الزراعي في مطار بيرث الأسبوع الماضي.



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يأتي ذلك بعد أن قام المسافر بالإقرار بأنه لم يجلب أي لحوم أو دواجن أو أي طعام آخر إلى أستراليا على بطاقة الركاب الواردة الخاصة به.





وأشارت كلير أونيل وزيرة الشؤون الداخلية إلى أن ضباط قوة الحدود الأسترالية ألغوا تأشيرة المسافر بعد ضبط المواد الغذائية في أمتعة المسافر، كما تم تغريم الراكب 2664 دولارًا.



صورة أرشيفية لمسؤولي الأمن الحيوي في المطار Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE في الشهر الماضي، فرضت الحكومة الفيدرالية عقوبات أكثر صرامة تحظر على المسافرين إحضار اللحوم إلى أستراليا من البلدان التي تتعامل مع مرض الحمى القلاعية شديد العدوى - والذي يشكل خطرًا كبيرًا على الصناعة الزراعية الأسترالية.





وقال موراي وات وزير الزراعة والثروة السمكية والغابات: "هذا خرق خطير للغاية وقد تعرض هذا المسافر لأقسى العقوبات المتاحة لنا".



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وتابع وات موضحا "إن يقظة مسؤولي الحجر الزراعي (Bio Security) وقوات حرس الحدود( ABF) تمكنت من حماية المجتمع الأسترالي وقطاعنا الزراعي من مخاطر الأمن البيولوجي الضارة التي لديها القدرة على إحداث أضرار جسيمة."





وتشكل أنواع اللحوم الموجودة في أمتعة الراكب خطر الإصابة بمرض الحمى القلاعية وحمى الخنازير الأفريقية.





وعلق وات "إن التطبيق الصارم لحدودنا يضمن وجود نظام قوي للحجر الزراعي لحماية سمعتنا التجارية الدولية كمورد رائد لأغذية آمنة وصحية وعالية الجودة."



Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry, Senator Murray Watt provides an update on the foot and mouth disease outbreak in Indonesia. Source: AAP / (AAP Image/Darren England) وأضاف أن أي طعام مسموح به داخل أستراليا سيعاد للمسافرين.





واختتمت أونيل حديثها قائلة: "هذا هو السبب في وجود تشريع لإلغاء تأشيرة أي مسافر يرتكب خرقًا كبيرًا للأمن البيولوجي أو يخالف بشكل متكرر قوانين الحجر الزراعي".





جدير بالذكر أن المسافرون الذين تم إلغاء تأشيراتهم يتم ترحيلهم من أستراليا في أول رحلة متاحة.





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