كيف تفاوض المالك إذا طلب زيادة على إيجارك؟

النقاط الرئيسية ارتفعت الإيجارات في المدن الرئيسية بمعدل 12.8% للمنازل و16.7% للوحدات على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر

يأتي ذلك فيما تشير الأرقام الواردة من مكتب الإحصاء الأسترالي ضمن التعداد السكاني لعام 2021 إلى أن حوالي ثلث الأسر في أستراليا تستأجر المنازل التي تعيش فيها

مع ارتفاع الطلب على العقارات المؤجرة في أجزاء كثيرة من أستراليا، فإن السوق والتشريعات توفر قدراً أكبر من القدرة على المساومة والتفاوض لأصحاب العقارات ومديري العقارات

يؤدي ارتفاع الإيجارات في أجزاء كثيرة من أستراليا إلى الضغط على الأسر التي تعاني بالفعل من تكاليف المعيشة.





وقد ارتفعت الإيجارات في جميع عواصم الولايات والأقاليم الثماني خلال العام الماضي، وفقاً لتقرير Domain عن الإيجارات لشهر أيلو/سبتمبر 2022.





وارتفعت الإيجارات في المدن الرئيسية بمعدل 12.8% للمنازل و16.7% للوحدات على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر.





وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستأجرين في نيو ساوث ويلز ليو باترسون روس لأس بي أس: "نحن في سوق إيجارات سريع الارتفاع بشكل غير عادي في الوقت الحالي".





يأتي ذلك فيما تشير الأرقام الواردة من مكتب الإحصاء الأسترالي ضمن التعداد السكاني لعام 2021 إلى أن حوالي ثلث الأسر في أستراليا تستأجر المنازل التي تعيش فيها.



في عام 2021، من بين 9.8 مليون أسرة مسجلة، 31% (2.9 مليون أسرة) كانت من المستأجرين، وغالبيتها (2.4 مليون أسرة) من أصحاب العقارات الخاصة.



كيف يمكن للمستأجرين التعامل مع ارتفاع الإيجارات؟

قال ميكنبيكر إن المستأجرين يخضعون إلى حد كبير لرحمة السوق إذا كانوا يسعون للعيش في منطقة ذات معدلات شغور منخفضة.





أضاف: "يمكنك البحث عن منطقة بها معدل شغور أعلى، بحيث لا تقع تحت هذا الضغط".





"بخلاف ذلك، قد تكون مضطراً لدفع إيجار أكثر مما كنت عليه قبل انتهاء عقد الإيجار أو قبل أن تختار الانتقال إلى موقع آخر."



Source: SBS من جهته قال باترسون روس: "ليس هناك الكثير مما يمكن للناس فعله" لمكافحة تأثير ارتفاع الإيجارات.





"لذلك يجب أن يتأكد الناس من أن طلباتهم ومستنداتهم شاملة قدر الإمكان، لكن هذا لا يعني في كثير من الأحيان الكثير إذا كانت المشكلة الأساسية هي أن هناك 100 شخص يتقدمون بطلب للحصول على عقار، وأنت ببساطة لست الشخص الأكثر ثراءً أو الشخص الأكثر جاذبية للمالك أو الوكيل ".



ما هي حقوقك إذا قام المؤجر بزيادة إيجارك؟

قال باترسون روس إنه يجب على المستأجرين الاتصال بنقابة المستأجرين المحليين أو المركز القانوني المجتمعي لتحديد الخيارات القانونية لظروفهم الخاصة.





وأوضح أنه مع ارتفاع الطلب على العقارات المؤجرة في أجزاء كثيرة من أستراليا، فإن السوق والتشريعات توفر قدراً أكبر من القدرة على المساومة والتفاوض لأصحاب العقارات ومديري العقارات.





وهو يوصى بالتفاوض بين المالك والمستأجر كخطوة أولى حيث أن المالك لديه السلطة التقديرية لإلغاء أو تقليل مبلغ زيادة الإيجار.





وينصح باترسون بمتابعة التطورات وتوثيقها كتابةً.



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وقال إنه يمكن للمستأجرين اختيار الطعن في زيادة الإيجار من خلال تقديم طلب إلى المحكمة أو المفوض أو المحكمة المحلية ذات الصلة.





لكن هذا المسار لا يضمن إلغاء الزيادة في الإيجار أو تخفيضها.



لماذا ترتفع الإيجارات في جميع أنحاء أستراليا؟

رغم انخفاض أسعار الإيجارات في أجزاء من البلاد خلال جائحة كوفيد-19، أدى تجدد الطلب ونقص المعروض إلى انخفاض في العقارات الشاغرة لمستويات ما قبل كوفيد في العديد من المناطق.





وقال ستيف ميكينبيكر، كبير المعلقين في موقع المقارنة المالية كانستار: "كل هذا مدفوع بانخفاض المنازل الشاغرة".



إلى متى ستستمر الإيجارات في الارتفاع وماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

قال باترسون روس إنه من غير الواضح إلى متى ستستمر الإيجارات في الارتفاع، لكن الأسر تشعر بالفعل بالضغوط.





أضاف: "إنه بالتأكيد وقت مقلق للغاية، حيث يتصل بنا الناس بشكل متزايد قلقين بشأن كل من قدرتهم على العثور على منزل جديد، ومقدار الأموال التي يتعين عليهم تخصيصها لتأمين منزل وزيادة قيمة الإيجار خلال فترة استئجارهم للمنزل".





أوضح روس إن الزيادات الحالية في الإيجارات غير معتادة بحيث أنها "تؤثر على نطاق عريض للغاية من الناس"، وليس فقط الذين "يعانون من صعوبات مالية".





وقال إن الأشخاص الذين يتحملون عادة العبء الأكبر من أسواق الإيجار التنافسية، بما في ذلك الأشخاص ذوو الدخل المنخفض، والأفراد العازبون، والأشخاص الذين لديهم أطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة "يجدون صعوبة بالغة أكثر مما كان عليه الوضع من قبل".





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