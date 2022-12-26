مكتب الأرصاد الجوية يحذر من موجة حر شديدة تضرب عدة ولايات اليوم

الموجة ستضرب خاصة ولايات جنوب أستراليا وفيكتوريا وتسمانيا وأجزاء من نيو ساوث ويلز

Beachgoers are seen on Bondi beach in Sydney, Sunday, January 7, 2018. The temperatures is set to rise up to 42 degrees on the coast before cooler conditions are expected to reach coastal areas during the afternoon and Sydney's west in the evening. (AAP I

Source: AAP

حذر مكتب الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن تصل موجة الحر الصيفية إلى ذروتها في الأجزاء الجنوبية من البلاد اليوم الثلاثاء.

التحذيرات من موجات الحر شملت غرب أستراليا وجنوب أستراليا وفيكتوريا وتسمانيا مع توقع درجات حرارة أعلى من المتوسط.

فمن المتوقع أن تبلغ درجة حرارة في اديلايد 40 درجة مئوية ، بينما تتوقع ملبورن ان تشهد درجات حرارة عظمى تزيد عن 37 درجة مئوية.

وستشهد كانبيرا أيضًا درجات حرارة تلامس الثلاثين فيما ستشهد بيرث ارتفاعًا مشابهًا.
Melbourne city
Source: Pixabay
تتجه سيدني إلى درجات حرارة تصل الى 28 في وسط المدينة مع درجات حرارة تزيد عن 30 درجة في غربها.

اما في الشمال، فلا يزال تحذير المنخفض الجوي قائما في مقاطعة اراضي الشمال خاصة في منطقتي باركلي وسيمبسون.

وترافق الإعصار المداري السابق إيلي امطار غزيرة في بعض المناطق في المقاطعة، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة.


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نشر في: 27/12/2022 7:35am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS