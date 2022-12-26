مكتب الأرصاد الجوية يحذر من موجة حر شديدة تضرب عدة ولايات اليوم

حذر مكتب الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن تصل موجة الحر الصيفية إلى ذروتها في الأجزاء الجنوبية من البلاد اليوم الثلاثاء.





التحذيرات من موجات الحر شملت غرب أستراليا وجنوب أستراليا وفيكتوريا وتسمانيا مع توقع درجات حرارة أعلى من المتوسط.





فمن المتوقع أن تبلغ درجة حرارة في اديلايد 40 درجة مئوية ، بينما تتوقع ملبورن ان تشهد درجات حرارة عظمى تزيد عن 37 درجة مئوية.





وستشهد كانبيرا أيضًا درجات حرارة تلامس الثلاثين فيما ستشهد بيرث ارتفاعًا مشابهًا.



Source: Pixabay تتجه سيدني إلى درجات حرارة تصل الى 28 في وسط المدينة مع درجات حرارة تزيد عن 30 درجة في غربها.





اما في الشمال، فلا يزال تحذير المنخفض الجوي قائما في مقاطعة اراضي الشمال خاصة في منطقتي باركلي وسيمبسون.



