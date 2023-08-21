بطلة إسبانيا أولغا كارمونا تصدم بخبر وفاة والدها بعد المباراة النهائية: ماذا قالت له؟

النقاط الرئيسية سجلت قائدة منتخب إسبانيا أولغا كارمونا الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم للسيدات.

علمت كارمونا بوفاة والدها بعد انتهاء المباراة.

أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم الخبر وقدم تعازيه.

علمت قائدة منتخب إسبانيا، أولغا كارمونا، بوفاة والدها بعد أن تألقت في المباراة التي انتهت بفوز بلادها بكأس العالم للسيدات.





وسجلت كارمونا الهدف الوحيد في المباراة ضد إنجلترا ، لتهدي منتخب بلادها فوزه الأول بكأس العالم في مشاركته الثالثة في البطولة.



وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان: "نأسف بشدة للإبلاغ عن وفاة والد أولجا كارمونا. علمت لاعبة كرة القدم النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم".





"نحبك يا أولغا، أنت تاريخ كرة القدم الإسبانية."



دون أن أعرف ذلك، كان لي نجمة قبل بدء المباراة. أعلم أنك منحتني القوة لتحقيق شيء فريد. أعلم أنك كنت تشاهدني الليلة وأنك فخور بي. ارقد بسلام يا أبي. أولغا كارمونا (@ 7olgacarmona) على منصة التواصل الاجتماعي X المعروفة سابقاً باسم تويتر

رغم أنها تلعب كظهير أيسر، سجلت كارمونا أهدافاً رائعة في البطولة خلال نصف النهائي والنهائي.





ومساء أمس الأحد، صنعت التاريخ بقدمها اليسرى في الدقيقة 29 لتمنح التقدم لإسبانيا وكأس البطولة بعدما عجز المنتخب الإنجليزي عن مجاراة الإسبانيات اللواتي فرضن أسلوبهن داخل الملعب معظم المباراة ليحصدن اللقب بنتيجة 1-0.





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