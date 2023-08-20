ما الذي ينتظر الماتيلداس بعد أدائهم المبهر في كأس العالم؟

بعد مسيرة رائعة في كأس العالم للسيدات FIFA، أين سيحول فريق الماتيلداس تركيزه في المرحلة التالية؟

Crowd hold up placards welcoming a football team.

كان حصول ماتيلداس على المركز الرابع في كأس العالم للسيدات FIFA هو الأفضل على الإطلاق. Source: AAP / Russell Freeman

الفريق المضيف 2-0 يوم السبت، لكن المركز الرابع كان أفضل نتيجة لماتيلداس على الإطلاق في هذا الحدث الرائع.

ألمح توني جوستافسون مدرب الماتيلداس إلى أن مستقبله مع الفريق يتوقف على المزيد من الاستثمار في تطوير أداء الفريق لتجاوز خيبة أمل كأس العالم للسيدات.

وأضاف جوستافسون: «لا أرى هذا على أنه نهاية رحلة. أراها كبداية رحلة.

«لكنني أريد أيضًا أن أكون واضحًا جدًا أنني أريد أن أرى الاستثمار الآن، وأنا أفعل ذلك حقًا. أريد أن أرى الاستثمار. وأعني كاستثمار حقيقي أننا جادون بشأن ما نقوم به».
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وقد قام جوستافسون أثناء تدريب الفريق بتعيين مدرب لحراس المرمى بدوام كامل وأخصائي علاج طبيعي وعالم في الرياضة.

كما دعا إلى
لضمان تقدم اللاعبات.

وقال جوستافسون للصحفيين: «لدينا قدر هائل من العمل للقيام به الآن للاستفادة من ذلك». إنه إنجاز هائل لهؤلاء اللاعبات بالنظر إلى الموارد (التي لدينا) مقارنة بالموارد المالية لأفضل 10 فرق مصنفة."
A woman football player in green jersey consoles another woman in green jersey.
قال سام كير إن الأمر سيستغرق بعض الوقت للمضي قدمًا بعد الهزيمة. Source: AAP / Jono Searle

فريق ماتيلداس يضع نصب عينيه الألعاب الأولمبية في باريس

يأمل فريق ماتيلداس أن يمنحه التقدم الكبير للفريق في البطولة دفعة يمكن الاعتماد عليها قبل أولمبياد باريس العام المقبل.

تستضيف أستراليا إيران وتايوان والفلبين في بيرث في أكتوبر ونوفمبر في الجولة الثانية من تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في باريس.

وأضاف جوستافسون: "لدينا مزيج جيد من الخبرة واللاعبين الشباب."

«أنا متحمس للألعاب الأولمبية. لكن لا يمكننا المضي قدمًا معتقدين أننا سنكون هناك... لذلك نحن بحاجة إلى التركيز على خطوة واحدة في كل مرة.»

مفاتيح مدينة بريزبين وخلد الماء المسمى ماتيلدا

تلقى فريق ماتيلداس استقبال الأبطال في بريزبين يوم الأحد شارك فيه ما يقرب من 4500 مشجع حيث تم منح اللاعبات مفتاح المدينة.
وفي الوقت نفسه، تم تسمية أنثى بلاتيبوس تم إنقاذها وتتم رعايتها في حديقة حيوان تارونجا بسيدني باسم ماتيلدا.

تم العثور على ماتيلدا تحت الأدغال على الساحل المركزي لنيو ساوث ويلز وكانت ضعيفة وتعاني من سوء التغذية الشديد ومغطاة بالقراد مما جعل من الصعب عليها السباحة والبقاء على قيد الحياة بمفردها.
A veterinarian with blue gloves holds a platypus.
The puggle was around four months old when she was admitted to Taronga’s Wildlife Hospital in April. She was in poor condition and weighed only 280 grams. Credit: Supplied
بفضل الرعاية على مدار الساعة من فريق العمل في الحديقة يبلغ وزنها الآن 694 جرامًا وتأكل وتبحث عن الطعام بمفردها.

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز: «نحن فخورون للغاية بماتيلداس والروح التي أظهرتها طوال كأس العالم للسيدات، وتيلي هي رمز لهذه المثابرة».

«نحن نعلم أن إرثهم سيظل في الذاكرة لأجيال، والآن تشترك واحدة من أكثر حيواناتنا المحلية شهرة في نفس الاسم.»

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نشر في: 21/08/2023 8:22am
المصدر: AAP, SBS
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