الماتيلداس في المركز الرابع بعد أداء تاريخي: وإنجلترا وإسبانيا في المواجهة على لقب مونديال السيدات 2023

النقاط الرئيسية: اختتم الماتيلداس رحلة متميزة ورائدة باحتلالهن المركز الرابع في هذا المونديال.

رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يصرح أن الماتيلداس منحننا لحظة إلهام وطنية، وعلينا دعم الجيل القادم، بالاستثمار في المرافق الرياضية.

اليوم الساعة الثامنة مساء في سيدني، سيسدل ستار المونديال، بلقاء المنتخبين الإسباني والإنجليزي سعيًا نحو التتويج.





خسر فريق "الماتيلداس" أمس في مباراة تحديد المركز الثالث أمام السويد 2-0 في نهاية مخيبة لآمال الجمهور الأسترالي المتابع لمجريات كأس العالم للسيدات.





فبعد نصف ساعة من بدء المباراة، منحت فريدولينا رولفو التقدم للسويد من ركلة جزاء.





وفي الدقيقة 60، أضافت كوسوفاري أسلاني هدفًا آخر بعيد المدى، فيما أخفق هجوم أستراليا من هز شباك الفريق السويدي ليخسر المباراة على أرضه وبين جمهوره.



Prime Minister Anthony Albanese hugs Sam Kerr after the match between Australia and Sweden in Brisbane on Saturday, 19 August 2023. Source: AAP / Jono Searle وبهذه النتيجة، تختتم رحلة متميزة ورائدة لفريق "الماتيلداس" باحتلاله المركز الرابع في المونديال، وهي النتيجة الأفضل له في تاريخ مشاركته في هذه المسابقة الدولية، فيما ضمن السويد المركز الثالث والحصول على البرونزية.



Sweden's team celebrates after scoring their second goal during the third-place playoff with Australia in Brisbane. Source: AAP / Sports Press Photo/Sipa USA وبعد أداء أعضاء الفريق المميز، انطلقت الدعوات للاستثمار في الرياضة النسائية، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية زيادة تمويل تقدر ب 200 مليون دولار، فيما ستُجرى إصلاحات لضمان متابعة الأستراليين أحداث الرياضة النسائية على التلفزيون مجانًا.



Sam Kerr suffered an injury during the game. Source: AAP / Jono Searle وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي "لقد منحتنا عائلة الماتيلداس لحظة إلهام وطنية، وعلينا دعم الجيل القادم، بالاستثمار في المرافق الرياضية المجتمعية للنساء والفتيات في جميع أنحاء أستراليا".



من سيحصل على كأس مونديال السيدات 2023؟





اليوم في سيدني، سيسدل ستار المونديال، فيما يترقب الجمهور مواجهة المنتخبين الإسباني والإنجليزي سعيًا للحصول على التتويج بالحصول على لقب البطولة والميدالية الذهبية.





ويتوقع أن تكون المواجهة اليوم حامية، فيما يطمح منتخب لاروخا الإسباني الذي يضم لاعبات موهوبات للإطاحة بنظيره الإنجليزي الذي توج بلقب بطولة أوروبا العام الماضي، ويعلم جيدًا أن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس قوي وعنيد لا يريد هو الآخر التفريط بهذا اللقب العالمي.



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مشوار المنتخبين





بدأ المنتخب الإنجليزي للسيدات مشواره في البطولة بمنافسات المجموعة الرابعة التي كانت تضم كلاً من هايتي، والدنمارك، والصين بترتيب المواجهات، إذ حقق الفوز في أول مباراتين بنتيجة (1-0)، بينما أمطر شباك "السموراي" بستة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور الثاني لمواجهة نيجيريا، وتخطي المنتخب الأفريقي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.





وحقق منتخب إنجلترا الفوز في ربع النهائي على كولومبيا بنتيجة (2-1) قبل أن ينتصر في لقاء اليوم على أستراليا صاحبة الأرض (3-1).



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وبدأ المنتخب الإسباني مشواره ضمن منافسات المجموعة الثالثة رفقة كل من كوستاريكا وزامبيا واليابان بترتيب المواجهات، إذ حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة (3-0) والثانية بـ (5-0)، بينما سقط في اللقاء الثالث بنتيجة (4-0)، ليتأهل لدور الـ 16 ويفوز على سويسرا بنتيجة (5-1).





وفي ربع النهائي تمكن المنتخب الإسباني من تخطي هولندا بنتيجة (2-1) بنتيجة مباراة أمس نفسها في نصف نهائي النسخة الحالية أمام السويد.



