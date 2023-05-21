طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من الاثنين 22 أيار

أعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة في بيان مشترك السبت أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع يبدأ الاثنين.

Sudan

In this photo provided by Maheen S , smoke fills the sky in Khartoum, Sudan, near Doha International Hospital on Friday, April 21, 2023. The Muslim Eid al-Fitr holiday, typically filled with prayer, celebration and feasting — was a somber one in Sudan, as gunshots rang out across the capital of Khartoum and heavy smoke billowed over the skyline. (Maheen S via AP) Credit: AP

النقاط الرئيسية:
  • أعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة في بيان مشترك السبت أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع يبدأ الاثنين
  • ذكر البيان الأميركي السعودي المشترك أنّه يُتوقّع أن "تُركّز المحادثات اللاحقة على خطوات أخرى لتحسين الظروف الأمنيّة والإنسانيّة للمدنيّين"
  • منذ اندلاع الحرب باءت بالفشل جهود عدّة لإرساء هدنة دائمة، علمًا بأنّ ممثلين للطرفين كانوا يجرون في الساعات الماضية محادثات في السعوديّة
ذكر البيان أنّ وقف النار "يُمكن تمديده بموافقة الطرفين".

وأشار إلى أنّ طرفي النزاع اتّفقا أيضا على "إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانيّة، واستعادة الخدمات الأساسيّة، وسحب القوّات من المستشفيات والمرافق العامّة الأساسيّة".

وأوضح البيان المشترك أنّ وقف النار "يدخل حيّز التنفيذ الساعة 21,45 بتوقيت الخرطوم (19,45 ت غ) يوم 22 أيّار/مايو" ويستمرّ سبعة أيّام.
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وأكّدت واشنطن والرياض أنّ كلا الطرفين أعربا عن "التزامهما عدم السعي وراء أيّ مكاسب عسكريّة خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتّفاقيّة وقبل بدء وقف إطلاق النار".

وذكر البيان الأميركي السعودي المشترك أنّه يُتوقّع أن "تُركّز المحادثات اللاحقة على خطوات أخرى لتحسين الظروف الأمنيّة والإنسانيّة للمدنيّين".

ومنذ اندلاع الحرب باءت بالفشل جهود عدّة لإرساء هدنة دائمة، علمًا بأنّ ممثلين للطرفين كانوا يجرون في الساعات الماضية محادثات في السعوديّة.

وتابع البيان الأميركي السعودي المشترك "من المعروف أنّ الطرفين قد سبق لهما الإعلان عن وقف لإطلاق النار لم يتمّ العمل به. وعلى عكس وقف إطلاق النار السابق، تمّ التوقيع على الاتّفاقيّة التي تمّ التوصّل إليها في جدّة من قِبَل الطرفين، وستدعمُها آليّة لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دوليًّا من المملكة العربيّة السعوديّة والولايات المتحدة الأميركيّة والمجتمع الدولي".

وقد اندلع القتال في 15 أبريل/نيسان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه الذي أصبح منافسًا له محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية.

انبثقت قوات الدعم السريع التابعة للسيد دقلو من مقاتلي الجنجويد الذين أطلق لهم الرئيس السابق عمر البشير العنان في منطقة دارفور، حيث اتهموا بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الإبادة الجماعية.

أطاح الجيش بالسيد البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات جماهيرية للمواطنين.

استولى الجنرالان على السلطة في انقلاب عام 2021، ولكنهما اختلفا لاحقًا في صراع مرير على السلطة، تمحور مؤخرًا حول الدمج المخطط لقوات الدعم السريع في الجيش النظامي.

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نشر في: 21/05/2023 11:53am
آخر تحديث: 21/05/2023 11:57am
By AFP - SBS
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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