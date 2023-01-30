تحقيق بشأن مخاوف حول المناهج الدراسية في مدارس مجموعة كاثوليكية محافظة في سيدني

يتم التحقيق في مدارس مرتبطة بالمجموعة الكاثوليكية المحافظة Opus Dei بشأن المناهج الدراسية.

رجل يرتدي بدلة يقف في الخارج ويتحدث

Premier Dominic Perrottet confirmed NESA had been asked to investigate "broad concerns" about the curriculum at the schools. Source: AAP / دان هيمبريشتس

النقاط الرئيسية:
  • السيد بيروتيه هو أحد خريجي تلك المدارس، وهي كلية ريدفيلد
  • قال بيروتيه إن أي ادعاءات بالمخالفات سيتم التحقيق فيها
  • أكد رئيس الحكومة دومينيك بيروتيه أنه طُلب من NESA التحقيق في «المخاوف الواسعة» بشأن المناهج الدراسية
تقوم هيئة معايير التعليم في نيو ساوث ويلز (NESA) بالتحقيق في مدارس في سيدني مرتبطة بالمجموعة الكاثوليكية المحافظة Opus Dei.

أكد رئيس الحكومة دومينيك بيروتيه أنه طُلب من NESA التحقيق في «المخاوف الواسعة» بشأن المناهج الدراسية في المدارس التابعة لها والتي بثها برنامج Four Corners التابع لـ ABC يوم الاثنين.
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السيد بيروتيه هو أحد خريجي تلك المدارس، وهي كلية ريدفيلد، حيث كان قائدًا للمدرسة في عام 2000.

وقال للصحفيين «عندما يتم تقديم شكاوى تتعلق بأي خدمة حكومية، فإننا نحيلها إلى السلطات المختصة».

وقال: «تم تقديم شكاوى واسعة في رسالة بريد إلكتروني إلى مكتبي وفعلنا ما نفعله عادة وأحلناها إلى السلطة».
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المدارس تشمل مدرسة تانجارا للبنات وكلية ووليمي وكلية مونتغروف المستقلة والمنتسبة إلى Opus Dei وليست جزءًا من نظام التعليم الكاثوليكي.

وقالت وزيرة التعليم سارة ميتشل إنه تم تقديم «مزاعم واسعة» حول «تدريس المناهج الدراسية».

قال بيروتيه إن أي ادعاءات بالمخالفات سيتم التحقيق فيها ويجب دائمًا اتباع المنهج الدراسي لكنه أضاف «ليس جريمة أن تكون كاثوليكيًا».

وقال: «نحن نعيش في أكثر البلدان تسامحًا في أي مكان تقريبًا في العالم ونحترم الأشخاص الذين يمارسون الدين والذين لا يمارسون الدين».

«أنا مؤمن بشدة باختيار الوالدين عندما يتعلق الأمر بالتعليم.»

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نشر في: 31/01/2023 8:23am
المصدر: AAP
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