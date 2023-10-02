موجة حر غير مسبوقة في نيو ساوث ويلز وحظر كامل على إشعال النار في أربع ولايات

النقاط الرئيسية: وصلت الحرارة إلى 35.6 درجة في الساعة 3:02 مساءً في سيدني يوم الأحد محطمة أعلى مستوى سابق

خلقت الحرارة الحارقة ظروفًا خطيرة لرجال الإطفاء يوم الأحد، حيث اندلع 85 حريقًا في نيو ساوث ويلز

يتسبب اجتماع الرياح القوية مع انخفاض الرطوبة في جميع أنحاء جنوب شرق البلاد في خلق ظروف مواتية لاشتعال الحرائق

شهد سكان سيدني موجة حارة حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 14 درجة فوق المتوسط، بينما تستعد فرق الإطفاء في العديد من الولايات ليوم حافل آخر.





وقد وصلت الحرارة إلى 35.6 درجة في الساعة 3:02 مساءً في سيدني يوم الأحد محطمة أعلى مستوى سابق على الإطلاق في يوم 1 أكتوبر والذي كان 33.1 درجة مئوية والذي سجل في عامي 1961 و 2009، وفقًا لبيانات مكتب الأرصاد الجوية.





خلقت الحرارة الحارقة ظروفًا خطيرة لرجال الإطفاء يوم الأحد، حيث اندلع 85 حريقًا في نيو ساوث ويلز وحدها.





هذا وتواجه فرق الإطفاء في العديد من الولايات يومًا مزدحمًا آخر، حيث يتسبب اجتماع الرياح القوية مع انخفاض الرطوبة في جميع أنحاء جنوب شرق البلاد في خلق ظروف مواتية لاشتعال الحرائق.



وقد أعلنت هيئة مكافحة الحرائق في ولاية فيكتوريا حظرًا تامًا على إشعال النار في منطقة مالي في شمال غرب الولاية يوم الإثنين، بينما تستمر محاولات إطفاء العديد من الحرائق في منطقة جيبسلاند.





اندلع حريق خارج عن السيطرة في منطقة وعرة شمال مافرا يوم الأحد، حيث طُلب من سكان المناطق المحيطة إخلاء منازلهم.





وقال نائب رئيس قوات الإطفاء لجنوب شرق البلاد تريفور أوين يوم الاثنين إن درجات الحرارة انخفضت وخفت الرياح خلال الليل ولكن مع تحول 5000 هكتار بالفعل إلى اللون الأسود واحتمال امتداد الحريق شرقًا، لا تزال المخاوف قائمة.





وقد أصدرت السلطات تحذيرات من الرياح يوم الإثنين في جنوب أستراليا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز وسط مخاوف من أن الرياح القوية قد تؤدي إلى تفاقم الحرائق.



كما أصدرت إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ في غرب أستراليا حظرًا تامًا على الحرائق في منطقة Goldfields Midlands يوم الاثنين.





صدر أمر إخلاء طارئ في وقت متأخر من يوم الأحد في ألباني، في جنوب الولاية، حيث هدد حريق كبير الممتلكات.





وفقًا لأحدث التوقعات الصادرة عن مكتب الأرصاد للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، فمن المرجح جدًا أن تكون درجات الحرارة أعلى من المتوسط في معظم أنحاء أستراليا.





وفي الوقت نفسه، من المحتمل أيضًا أن يكون هطول الأمطار أقل من المتوسط.



