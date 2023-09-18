تطورات حادثة الصعق: عائلة المرأة تزعم أن شرطة نيو ساوث ويلز رفضت منحها العلاج

قالت عائلة امرأة توفيت بعد تعرضها للصعق الكهربائي إنها تريد العدالة لوالدتها، حيث زعمت أنها توسلت للحصول على مساعدة طبية خلال مواجهة استمرت تسع ساعات مع الشرطة.

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النقاط الرئيسية
  • عائلة المرأة المصعوقة بالكهرباء تزعم أن الشرطة لم تقدم الدعم الطبي اللازم لها
  • استخدمت الشرطة الصاعق أثناء محاولة اعتقال المرأة بعد تهديدها لهم بفأس
  • تم نقل المرأة إلى المستشفى حيث توفيت لاحقا
عادت شرطة نيو ساوث ويلز لدائرة الضوء مرة أخرى بسبب استخدام الصاعق الكهربائي في تنفيذ عمليات القبض على الأشخاص.

هذا وتوفيت امرأة بعد أن تعرضت للصعق من قبل شرطة نيو ساوث ويلز خلال مواجهة عندما زُعم أنها هددتهم بفأس.
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وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنه تم استدعاؤها بسبب تقارير تفيد بأن امرأة كانت تهدد الناس بفأس، وزعمت أن الضباط تعرضوا للتهديد أيضًا.

وبعد عدة ساعات، تمكن الضباط من الوصول إلى الوحدة واستخدموا الصاعق الكهربائي، بالإضافة إلى طلقات مطاطية أثناء محاولتهم اعتقالها.

وقالت الشرطة إن كريستا كاش أصيبت في كتفها أثناء الاعتقال، وتم نقلها إلى مستشفى جون هانتر حيث تدهورت حالتها وتوفيت فيما بعد .
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شككت عائلتها في ادعاءات الشرطة بأن كاش كانت تشكل خطرا، قائلة إنها كانت تشعر بالأسى بعد أن قيل لها إنها ستُطرد من شقتها.

وقالوا إن الشرطة أبلغت أنها ليست على ما يرام وتحتاج إلى مساعدة طبية.

وقالت الأسرة في بيان: "تم التأكيد لنا أن الشرطة ستعتني بوالدتنا وأنها ستحظى بالرعاية من قبل مستشفى وأخصائيين طبيين مؤهلين".

"ما حدث يوم الخميس كان رد فعل مزعجًا ومفجعًا من قبل الشرطة تجاه امرأة ضعيفة قيل لها إنها ستصبح بلا مأوى قريبًا."
NSW POLICE COOMA TASER PRESSER
NSW Police Commissioner Karen Webb addresses the media during a press conference in Sydney, Saturday, May 20, 2023. The condition of a NSW grandmother who was tasered by police while using a walking frame and holding a steak knife has worsened, a family friend says. Clare Nowland, 95, was hit with a taser at an aged care facility in the early hours of Wednesday, after she allegedly failed to drop the knife. (AAP Image/Steven Markham) NO ARCHIVING Source: AAP / STEVEN MARKHAM/AAPIMAGE
قالت الأسرة إن الشرطة لم تخبرهم أنهم استخدموا مسدس الصعق أثناء الاعتقال، وبدلاً من ذلك علموا بهذا التطور عبر الراديو.

هذا وأعلنت العائلة أنهم سيسعون لتحقيق العدالة نيابة عن والدتهم.

وفاة كاش هي الحادثة المميتة الثانية التي تستخدم فيها شرطة نيو ساوث ويلز صاعقا كهربائيًا في الأشهر الأخيرة بعد وفاة كلير نولاند البالغة من العمر 95 عامًا في دار رعاية كوما في مايو/أيار الماضي.

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نشر في: 18/09/2023 12:48pm
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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